PCD´s Pernambuco tem programação especial para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência A programação segue até esta sexta-feira (5)

Com início nesta quarta-feira (3), Pernambuco tem uma série de atividades voltadas ao fortalecimento da inclusão, da acessibilidade e do enfrentamento à violência contra a pessoa com deficiência até esta sexta-feira (5).

A programação inclui rodas de diálogo, formação para servidores públicos, ações educativas e iniciativas de promoção de direitos que mobilizam instituições, sociedade civil e mulheres com deficiência de diferentes regiões do estado.

As ações são realizadas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), da Superintendência Estadual de Apoio à 'Pessoa com Deficiência (SEAD), em parceria com a Secretaria da Mulher e diversas organizações da sociedade civil.

A programação do primeiro dia contou com o encontro de mulheres com deficiência, conselheiras, servidoras públicas e representantes de instituições para discutir estratégias de prevenção e enfrentamento à violência, além de reafirmar o protagonismo feminino na defesa de direitos.

De acordo com a secretária da Mulher, Juliana Gouveia, o evento reafirma a importância de promover espaços de escuta.

"Nosso trabalho é assegurar que cada pernambucana tenha seus direitos protegidos e sua autonomia reconhecida. Inclusão e enfrentamento caminham juntas, e é assim que avançamos", disse.

Esta quarta-feira (3) celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A cerimônia entregou certificados para vinte participantes do Curso de Libras Básico I, primeira ação executada pela Associação Pernambucana de Cegos (APEC) dentro do Projeto Jornada da Acessibilidade Comunicacional.

Outros dias

Nesta sexta-feira (5), às 14h, será realizada uma formação especial para servidores do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, voltada ao acolhimento e à comunicação inclusiva para pessoas surdas.

A atividade integra as ações do programa TÁ NA MÃO, com foco no atendimento humanizado e acessível em serviços de saúde. A capacitação é conduzida pela SEAD e direcionada exclusivamente aos profissionais da unidade hospitalar.



Com informações de assessoria

