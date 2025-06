Pernambuco: Projeto reúne mil crianças para mostra sobre meio ambiente em floresta protegida

A- A+

Um projeto vai reunir mil crianças no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5), para a “Mostra Meio Ambiente no Picadeiro”. A iniciativa receberá apresentações e oficinas voltadas para a preservação ambiental até a sexta-feira (6).

A ação será realizada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe, um dos maiores espaços verdes de Pernambuco. O local possui 31 mil hectares e equivale a quase 30 mil campos de futebol.

Essa APA recebe rios importantes para o estado e está presente em seis cidades: Paudalho, Camaragibe, Abreu e Lima, São Lourenço da Mata, Igarassu e Recife.

A atividade acontece na Escola Municipal Maria de Fátima, localizada no bairro rural de Chã de Cruz, em Paudalho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), que fica dentro da floresta.

A ideia é transformar o espaço em um grande picadeiro ecológico, unindo o circo à natureza. Entre as atividades, as crianças vão aprender a fazer sabão com óleo usado, participar de oficinas de malabares com material reciclado, brincar com tecido acrobático e viver uma experiência na roça com música e cantigas de coco.

Também haverá espetáculos circenses e bate-papos sobre a importância da ancestralidade negra e indígena, da preservação ambiental e do respeito à diversidade. Todas as atividades são gratuitas e acessíveis, com tradução em Libras.

“Educar dentro da mata é uma forma de proteger a floresta com afeto, com conhecimento e com o corpo presente”, explica Rodrigo Surucucu, diretor pedagógico da ação.

Além de Paudalho, escolas públicas de Camaragibe e Abreu e Lima, também na RMR, também participarão do momento.

A Mostra foi idealizada pela produtora cultural Camila Gatis, com apoio de artistas e educadores da região.

O projeto é financiado com recursos do Programa Nacional Aldir Blanc Pernambuco e conta com apoio de universidades, coletivos culturais e instituições locais.



