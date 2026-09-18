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Pernambuco promove programação especial pelo Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

Ações gratuitas incluem cinema acessível no São Luiz, capacitação em Libras e evento inclusivo em Porto de Galinhas

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Em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, Governo de Pernambuco realiza programação especialEm alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, Governo de Pernambuco realiza programação especial - Foto: Camilla Nascimento / SJDH

Uma programação especial em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado na próxima segunda-feira (21), será promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), por meio da Secretaria Executiva de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPD),

As atividades, que seguem até o final do mês, abrangem sessões de cinema com recursos de acessibilidade, capacitação de agentes públicos e ações de lazer à beira-mar.

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A abertura ocorre na segunda (21), às 18h, com uma sessão de Cinema Acessível no Cinema São Luiz, no Recife, voltada a usuários do Programa PE Conduz e convidados de diversas instituições representativas da Pessoa com Deficiência, contemplando as mais variadas deficiências.

Na terça-feira (22), a SEPD realiza, em parceria com a Prefeitura Municipal do Paulista, uma formação em Libras e Audiodescrição na Faculdade FASUP Janga, com capacidade para 100 participantes.

A programação inclui, no período da manhã, formação em Audiodescrição, e, à tarde, formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras)

As atividades se encerram no dia 26 de setembro, em Porto de Galinhas (Ipojuca), com a ação Praia sem Barreiras pela manhã e um Luau Inclusivo no período da noite.

A secretária da SJDH, Joanna Figueirêdo, destacou que a iniciativa busca consolidação de políticas duradouras.

"O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é um marco para reafirmarmos que a inclusão não pode ser tratada como pauta pontual, mas como política de Estado, presente na cultura, na formação de agentes públicos e no lazer", afirmou. 

Ao longo do dia, a ação vai reunir 40 usuários do Programa PE Conduz, e seus acompanhantes, com deslocamento garantido por cinco vans adaptadas da frota do programa. Para mais informações, o público pode tirar suas dúvidas por meio dos contatos: 3183-3214 ou [email protected]

Confira o cronograma completo:
Segunda (21), às 18h: Sessão de Cinema Acessível
Local: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, Boa Vista – Recife)
Público: Usuários do PE Conduz e entidades cadastradas (via formulário eletrônico)

Terça (22), das 8h às 16h: Capacitação em Libras e Audiodescrição
Local: Faculdade FASUP Janga (Paulista)
Vagas: 100 vagas voltadas a agentes públicos e sociedade civil

Sábado (26): Ação Praia sem Barreiras e Luau Inclusivo
Horários: Praia sem Barreiras às 9h e Luau Inclusivo das 19h às 22h
Local: Orla de Porto de Galinhas (Ipojuca)

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