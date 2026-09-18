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Inclusão Pernambuco promove programação especial pelo Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência Ações gratuitas incluem cinema acessível no São Luiz, capacitação em Libras e evento inclusivo em Porto de Galinhas

Uma programação especial em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado na próxima segunda-feira (21), será promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), por meio da Secretaria Executiva de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPD),



As atividades, que seguem até o final do mês, abrangem sessões de cinema com recursos de acessibilidade, capacitação de agentes públicos e ações de lazer à beira-mar.





A abertura ocorre na segunda (21), às 18h, com uma sessão de Cinema Acessível no Cinema São Luiz, no Recife, voltada a usuários do Programa PE Conduz e convidados de diversas instituições representativas da Pessoa com Deficiência, contemplando as mais variadas deficiências.



Na terça-feira (22), a SEPD realiza, em parceria com a Prefeitura Municipal do Paulista, uma formação em Libras e Audiodescrição na Faculdade FASUP Janga, com capacidade para 100 participantes.



A programação inclui, no período da manhã, formação em Audiodescrição, e, à tarde, formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras)



As atividades se encerram no dia 26 de setembro, em Porto de Galinhas (Ipojuca), com a ação Praia sem Barreiras pela manhã e um Luau Inclusivo no período da noite.

A secretária da SJDH, Joanna Figueirêdo, destacou que a iniciativa busca consolidação de políticas duradouras.



"O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é um marco para reafirmarmos que a inclusão não pode ser tratada como pauta pontual, mas como política de Estado, presente na cultura, na formação de agentes públicos e no lazer", afirmou.



Ao longo do dia, a ação vai reunir 40 usuários do Programa PE Conduz, e seus acompanhantes, com deslocamento garantido por cinco vans adaptadas da frota do programa. Para mais informações, o público pode tirar suas dúvidas por meio dos contatos: 3183-3214 ou [email protected]



Confira o cronograma completo:

Segunda (21), às 18h: Sessão de Cinema Acessível

Local: Cinema São Luiz (Rua da Aurora, Boa Vista – Recife)

Público: Usuários do PE Conduz e entidades cadastradas (via formulário eletrônico)

Terça (22), das 8h às 16h: Capacitação em Libras e Audiodescrição

Local: Faculdade FASUP Janga (Paulista)

Vagas: 100 vagas voltadas a agentes públicos e sociedade civil

Sábado (26): Ação Praia sem Barreiras e Luau Inclusivo

Horários: Praia sem Barreiras às 9h e Luau Inclusivo das 19h às 22h

Local: Orla de Porto de Galinhas (Ipojuca)

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