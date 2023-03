Pernambuco prorroga estado de emergência em saúde por Covid-19 até 30 de junho

A- A+

O estado de emergência em saúde pública por causa da Covid-19 em Pernambuco foi prorrogado até 30 de junho de 2023. O decreto com a extensão do prazo, assinado pela governadora Raquel Lyra, está publicado na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial do Estado.

Essa é a segunda prorrogação do estado de emergência da atual gestão - a anterior foi justamente o primeiro decreto assinado por Raquel Lyra como governadora, em 2 de janeiro. Na ocasião, o prazo foi estendido até esta sexta-feira (31).

Nota técnica da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde recomenda a prorrogação em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, ainda vigente. Com a publicação, a governadora busca manter o estado para garantir o funcionamento do sistema de saúde e evitar perturbações sociais e econômicas, sucessivamente.

A nota técnica também "verifica uma variação importante do número de casos notificados e confirmados da Covid-19, com risco de aumento de novos casos tendo em vista o início do período sazonal propício a surtos/epidemias de variantes da Covid-19 e de outros vírus respiratórios".

"A população pernambucana aponta baixos índices de imunização contra a Covid-19, sobretudo nas doses de reforço necessárias para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e demais grupos vulneráveis às formas graves da doença", acrescenta texto do decreto.

Além disso, o decreto considera que, no momento, existem surtos de Covid-19 em vários países e regiões do mundo, persistindo o estado de emergência declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), "mantendo-se a possibilidade da necessidade imediata de ativação contingencial de diferentes componentes da resposta coordenada ao Covid-19 no âmbito da saúde pública".

Os últimos dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), atualizados na terça-feira (28), mostram que o Estado acumula 1.163.039 casos da Covid-19 e 22.724 mortes.

