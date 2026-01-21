A- A+

Saúde Pernambuco publica edital para contratação de organização social do Hospital Central de Paulista Instituições interessadas devem enviar suas propostas até o dia 5 de fevereiro, conforme orientações previstas no edital

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (SAD), publicou o aviso de edital para contratação de uma Organização Social responsável pela gestão do Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



O anúncio da seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (21/01). As instituições interessadas devem enviar suas propostas até o dia 5 de fevereiro, conforme orientações previstas no edital.

A seleção definirá a entidade que ficará à frente do gerenciamento, da operacionalização e da execução dos serviços de saúde da unidade.

A unidade representa um reforço estratégico para a rede pública de saúde, especialmente na área da I Gerência Regional de Saúde (I Geres), que abrange 19 municípios pernambucanos.

Com estrutura moderna, a unidade dispõe de 259 leitos entre enfermarias e apartamentos, que serão distribuídos em três blocos (A, B e C).

O serviço contará com urgência 24 horas, unidade de terapia intensiva, áreas de internação, pronto atendimento, centro diagnóstico e um centro cirúrgico equipado com cinco salas operatórias preparadas para atender procedimentos de média e alta complexidade.

O perfil assistencial definido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) priorizará áreas essenciais como neurologia clínica e neurocirurgia (adulto e pediátrica), endoscopia digestiva alta, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica e traumato-ortopedia pediátrica.

Entre os investimentos, destacam-se a aquisição de um tomógrafo de 64 canais, que ampliará o suporte à neurologia, e a implantação de uma nova sala de hemodinâmica, que funcionará em complemento ao equipamento já existente.



O objetivo da iniciativa é aumentar a capacidade de resposta em casos emergenciais e de alta complexidade cardiovascular e neurológica.

O Edital, assim como os seus anexos contendo todas as informações à participação dos interessados, está disponível no site do PE-Integrado e no site da Secretaria de Administração.



Para outras informações, o contato (81) 3183-7754 está disponível para ligações.

Veja também