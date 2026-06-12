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EM COQUEIRAL Pernambuco lança licitação de quase R$ 23 milhões para obras em encosta na Zona Oeste do Recife Região apresenta processos erosivos ativos, inclinação acentuada e falta de drenagem adequada. Cerca de 1,6 mil moradores serão beneficiados

O governo de Pernambuco publicou licitação da obra de contenção da encosta localizada na Rua Alto da Bela Vista, no bairro de Coqueiral, Zona Oeste do Recife.

A intervenção é feita por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e recebe um investimento de R$ 22.978.692,76. O edital foi publicado nessa quinta-feira (11).

A obra irá beneficiar 259 famílias, totalizando cerca de 1,6 mil moradores, que vivem em condições de alta vulnerabilidade no local.

Segundo um laudo da Defesa Civil Estadual, a encosta apresenta inclinação acentuada, processos erosivos ativos, ausência de drenagem adequada e ocupação consolidada tanto na crista quanto no pé da barreira.

“São condições que elevam significativamente o risco de deslizamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A intervenção representa uma medida estruturante e necessária para proteger a população, preservar vidas e reforçar a resiliência urbana do Recife”, pontua o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro.

O aviso de licitação foi publicado em uma edição especial do Diário Oficial do Estado, com a obra sendo totalmente custeada por recursos da gestão estadual. Foto: Seduh-PE / Divulgação

O projeto engloba uma área total de 5,7 mil metros quadrados distribuída ao longo de aproximadamente 453 metros de extensão, representando 10 frentes de atuação na encosta.

Entre as soluções previstas para a área estão a implantação de 30 mil metros de sistemas de tela argamassada e solo grampeado com concreto projetado.

As técnicas, amplamente utilizadas em contenções de alta complexidade geotécnica, têm como objetivo garantir a estabilização estrutural da encosta, controlar processos erosivos e reduzir os riscos associados a deslizamentos e movimentos de massa.

O projeto também contempla a instalação de um sistema completo de drenagem, composto por canaletas e descidas d’água. A medida contribuirá para o escoamento adequado das águas pluviais, reforçando a segurança da encosta e a durabilidade das intervenções executadas.

“Além da estabilização da encosta, vamos realizar um amplo trabalho de urbanização, implantando 7,4 mil metros quadrados de pavimentação, executando e revitalizando escadarias, guarda-corpos e corrimãos, tudo para promover melhores condições de mobilidade, acessibilidade e segurança aos moradores”, detalha o presidente da Cehab, Paulo Lira.

O processo licitatório será aberto em 16 de julho de 2026, às 10h. As empresas interessadas devem acessar o portal eletrônico da Cehab ou o Portal de Compras Públicas.

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