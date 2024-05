A- A+

Solidariedade Mora em Pernambuco e quer ajudar a população do RS? Veja canais de doação e pontos de coleta Brasil inteiro se mobiliza para ajudar os gaúchos que estão sofrendo com as enchentes

Pessoas de todos os cantos do Brasil se mobilizam numa corrente de solidariedade para ajudar a população do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com os impactos das enchentes nas últimas semanas. Veja como contribuir de Pernambuco nos principais canais de doação e pontos de coleta no estado:

Aeroporto e Correios

O Aeroporto Internacional do Recife, localizado na Imbiribeira, Zona Sul da Capital pernambucana, está entre os 17 terminais geridos pela concessionária Aena que funcionam como ponto de coleta para doações. Só basta chegar ao lugar e procurar alguma autoridade, que irá direcioná-lo para a área de donativos.

Os materiais aceitos para doações no Aeroporto do Recife são: água potável, produtos de higiene, alimentos não perecíveis e roupas. Vale lembrar que não podem ser doados itens como óleo de cozinha, produtos corrosivos e/ou inflamáveis.

É possível doar em qualquer agência dos Correios de Pernambuco. A estatal recebe e transporta gratuitamente alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet – sem custo aos doadores. Os Correios estão doando, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas.

Rede Muda Mundo

A Rede Muda Mundo, em parceria com o movimento Transforma Brasil de Trabalho Voluntário, recebe doações através do PIX ou da conta corrente.

Para doar pela chave Pix, basta direcionar o valor para o seguinte e-mail: [email protected].

No caso da conta corrente, os dados são: conta de débito: 3190 | Conta: 352088-9 | Tipo: conta corrente.

Olinda

A faculdade Uninovo, antiga Facottur, está funcionando como espaço para receber doações em Olinda. O centro universitário fica no Bairro Novo, e a população pode ajudar levando produtos de higiene, roupa e alimentos não perecíveis.

Faculdade Uninovo Olinda

Endereço: Av. Pres.Getúlio.Vargas, 1360, Bairro Novo

Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BB) abriu um canal para doação de recursos financeiros em prol das vítimas das enchentes. De acordo com o banco, R$ 5 milhões já foram obtidos por meio da campanha de mobilização e por repasses feitos por empresas de seu conglomerado.

Em nota, o BB informou que os recursos têm sido usados para a aquisição de alimentos, água potável, kits de higiene e limpeza, bens e utensílios.



Os depósitos podem ser feitos por meio de Pix (e-mail [email protected]) ou na conta-corrente 51.000-9, da agência 1607-1.

Movimento União BR

Numa parceria entre a iniciativa pública e privada, o Movimento União BR também recebe doações para auxiliar a população atingida pelas chuvas.

A população em geral que deseja contribuir com a causa pode realizar doações, via Pix, para a chave [email protected]. O Instituto da Criança é a ONG gestora financeiro da campanha.

Governo do Rio Grande do Sul

Desde a última semana, o governo do Rio Grande do Sul também disponibilizou uma chave Pix com o objetivo de centralizar as doações e garantir segurança ao doador. A conta SOS Rio Grande do Sul é (CNPJ: 92.958.800/0001-38), vinculada ao banco Banrisul.

