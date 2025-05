A- A+

Saúde Pernambuco: Raquel Lyra inaugura UTI pediátrica de hospital em Garanhuns A governadora do estado entregou na última quarta-feira (21) cinco novos leitos da Unidade de Terapia Intensiva pediátrica para a cidade do Agreste, que teve investimento de R$ 350 mil

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), inaugurou nesta quarta-feira (21) uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste Meridional do estado.

O novo setor já estará disponível a partir desta quinta-feira (22) e contou com um investimento de R$ 350 mil. Ele passa a integrar a rede de cuidados intensivos da região e conta com cinco leitos disponíveis para atender as crianças com um suporte multiprofissional.

"Temos a alegria de entregar cinco leitos de UTI pediátrica para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Esta é uma área de referência para quase 800 mil pessoas, que passarão a ser atendidas mais perto de casa", celebrou a governadora.

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, faz a entrega de nova UTI pediátrica em Garanhuns, no Agreste. Foto: Janaína Pepeu / Secom

Segundo Raquel Lyra, “esse é um trabalho de regionalização e de descentralização do atendimento em UTIs pediátricas e, de maneira geral, do setor de pediatria no nosso Estado”.

Entre os leitos entregues, um deles é para isolamento voltado ao atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de doenças infectocontagiosas.

Além disso, o espaço conta com uma sala de preparo de medicação, dois postos de enfermagem, sala de estar médico e de repouso para a equipe assistencial e três banheiros.

Acompanhando a inauguração, o deputado estadual Izaías Régis (PSDB) comentou que a nova UTI pediátrica era uma necessidade para a população da região.

"O significado dela é tão imenso que eu não sei calcular o tamanho do benefício que está trazendo para a nossa cidade, um município da região do Agreste Meridional onde moram 800 mil pessoas", pontuou Izaías.

A iniciativa é parte dos investimentos realizados pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e tem a expectativa de atender dezenas de crianças por mês.

“Esses leitos foram contactados com a Secretaria de Saúde para suprir a necessidade da nossa região. Nós abrangemos 21 municípios. Com o crescimento populacional, vimos a necessidade de uma UTI na nossa unidade, haja visto o número de transferências dessas crianças para as redes das cidades, tanto de Caruaru quanto do Recife”, explicou a diretora-geral do Hospital Regional Dom Moura, Luciana Santos.



