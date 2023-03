Pernambuco realiza campanha de vacinação contra HPV para adolescentes 

A- A+

A partir desta quinta-feira (30), Pernambuco contará com vacinação reforçada de adolescentes contra o HPV. Escolas da rede pública de ensino em Pernambuco receberão agentes de saúde com o intuito de imunizar o público com idade de 9 a 14 anos. A campanha, denominada "Dia M", visa a prevenção do câncer no colo do útero.

Além de se imunizar contra o HPV, o aluno pode, ainda, atualizar a caderneta com os demais imunizantes do calendário básico nacional.

Serão visitadas 220 unidades de ensino de 163 municípios do Estado para a campanha.

Por março ser o mês da mulher, o "Dia M" tem por finalidade ressaltar a importância da vacinação dos adolescentes contra o HPV, principal causador do câncer de colo do útero. Em Pernambuco, morre-se uma mulher em idade reprodutiva por dia em virtude da doença que é totalmente evitável, com a imunização contra o Papilomavírus Humano e a realização dos preventivos ginecológicos.

Para a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, a prioridade é garantir a cobertura vacinal preconizada de mais de 90%.

"No caso do Dia M, no mês que é considerado das mulheres, temos a intenção de mostrar a importância da imunização dos adolescentes contra o HPV, que leva tantas mulheres a morrerem de câncer do colo do útero. E a escola é um ambiente ideal, porque você encontra essas meninas e meninos no lugar que eles estão todos os dias", informou a secretária.

De acordo com o Governo de Pernambuco, campanhas com o mesmo formato, levando o imunizante para dentro das escolas, continuarão sendo realizadas.

As ações já começaram desde o início do ano, somente em janeiro e fevereiro foram aplicados, em meninas e meninos pernambucanos - contabilizando a primeira e a segunda doses -, 36.411 imunobiológicos.

Veja também

Ataque em escola Divulgação de ataque à escola em SP pode ter incentivado outros casos