Pernambuco realiza Dia D de vacinação contra a influenza neste sábado (10); 3,8 milhões estão aptos

O Dia D de vacinação contra a influenza, que é o vírus da gripe, acontece neste sábado (10) em Pernambuco, com foco nos grupos prioritários. Na data, 2,8 mil salas de imunização estarão funcionando em todo o estado, onde mais de 3,8 milhões de pessoas estão aptas a receber a vacina.



A estratégia de imunização foi iniciada oficialmente em abril, quando o Ministério da Saúde instituiu o imunizante como parte do Calendário Nacional de Vacinação, tornando permanente, durante todo o ano, a proteção contra a influenza para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.



Ao todo, 1.426.907 idosos, 7.121 gestantes e 816.358 crianças de 6 meses a menores de 6 anos estão aptas a receber o imunizante no estado. Apesar disso, até o momento, 258.499 doses foram aplicadas em Pernambuco neste grupo, o que corresponde a 11,09% do público. Somados aos grupos a seguir, foram aplicadas, até o momento, 367.692 doses no estado.



Além dos já citados, possuem prioridade e podem receber a vacina puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros.



Também fazem parte do grupo prioritário trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

"O Dia D de mobilização tornou-se uma data nacionalmente conhecida pela população, marcado principalmente pela importância da adesão à vacinação e a captação do maior número de pessoas em um curto espaço de tempo. O próximo sábado será um dia de chamamento da população para buscar as unidades e pontos estratégicos de vacinação dos municípios, munidos da caderneta de vacina para registrar a sua proteção anual contra a gripe", destacou a superintendente de Imunizações de Pernambuco, Magda Costa.

Para realização da estratégia, o Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) encaminhou aos municípios 2.248.960 doses da vacina contra a gripe, que protege contra a influenza A (H1N1 e H3N2), e influenza B. A meta é vacinar, no mínimo, 90% do grupo prioritário.



Ficará a cargo dos municípios a administração dos pontos de imunização. Nos locais, a serem divulgados por cada cidade, é necessário apresentar documento com foto ou CPF e, caso possua, cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Profissionais dos grupos prioritários devem apresentar documentos que comprovem o vínculo, como crachá, declaração de trabalho ou carteira profissional.

Casos de influenza em Pernambuco

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), de 29 de dezembro de 2024 a 3 de maio deste ano, foram contabilizados, no estado, 54 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), provocados pelo vírus da influenza.



Do total, 19 casos foram confirmados em crianças menores de 6 anos e 23, em idosos. No estado, o período sazonal de maior ocorrência de casos envolvendo vírus respiratórios ocorre entre os meses de março e agosto, relacionado a fatores como condições climáticas, alta umidade e mutações virais.



A superintendente de Imunizações de Pernambuco destaca a importância da imunização para diminuição na gravidade de internação e óbito pela doença.

"Conclamamos os municípios que realizem a vacinação segura, respeitando as boas práticas. Além disso, pedimos às famílias que façam adesão à vacinação, que é segura e eficaz”, afirmou Magda Costa.

Influenza no Brasil

Dados do último Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado em 26 de abril deste ano, apontam que, no Brasil, 13 estados e o Distrito Federal estão em nível de alerta, de risco ou de alto risco para a incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).



No período de 13 a 19 de abril, em todo o país, houve aumento em hospitalizações por influenza A, principalmente de crianças.



O informe destaca que os estados com as maiores incidências de SRAG são Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

