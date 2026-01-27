A- A+

Diversidade Governo de Pernambuco realiza evento em alusão à Semana Estadual da Visibilidade Trans A programação será realizada nesta quinta-feira (29), no Museu do Estado de Pernambuco; as inscrições são gratuitas

O Governo de Pernambuco promove, nesta quinta-feira (29), o evento “Trans é Direito: Dignidade, Proteção e Cidadania em Pernambuco”, em alusão à Semana Estadual da Visibilidade Trans.

A programação ocorrerá a partir das 9h, no Museu do Estado de Pernambuco, localizado no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

O evento é aberto ao público, mas tem inscrição, também gratuita, para os participantes que quiserem obter um certificado de participação. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário neste link.

Representantes do poder público, movimentos sociais, ativistas, pesquisadores e a sociedade civil estarão presentes para dialogar sobre políticas públicas, cidadania e garantia de direitos da população trans.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBQTAI+, busca reforçar a valorização da diversidade.

A Semana Estadual da Visibilidade Trans marca a luta histórica de travestis, mulheres e homens trans e pessoas não binárias por respeito, dignidade e inclusão social.

O evento integra as ações permanentes desenvolvidas pelo Governo de Pernambuco voltadas à construção de uma sociedade mais justa, plural e livre de preconceitos.

Confira a programação:

09h – Recepção e coffee-break

09h30 – Abertura institucional

09h50 às 11h50 – Palestra, apresentação cultural e mesa de diálogo

12h – Encerramento

