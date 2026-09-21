A- A+

OLINDA Pernambuco realiza mutirão de cadastramento gratuito para concessão de escrituras públicas em Olinda Ação gratuita coordenada pela Perpart pretende regularizar até 700 imóveis em Jardim Brasil II

O Governo de Pernambuco, por meio da Pernambuco Participações e Investimentos S.A. (Perpart), iniciou o mutirão de cadastramento socioeconômico para os moradores do núcleo habitacional Jardim Brasil II, em Olinda, nesta segunda-feira (21).



A iniciativa faz parte do programa de regularização fundiária do estado e visa garantir a emissão gratuita e o registro em cartório dos títulos de propriedade para até 700 famílias da comunidade.

Os atendimentos acontecem na Capela São Francisco, localizada na Rua Campina Grande, nº 137, sempre das 10h às 18h, divididos em dois períodos: de 21 a 24 de setembro e de 28 de setembro a 1º de outubro.



Durante a mobilização, os moradores devem apresentar a documentação pessoal e do imóvel para dar início à análise técnica. Assim, o cadastramento, por si só, não representa a emissão imediata do título de propriedade.



Pernambuco realiza mutirão de cadastramento para escrituras gratuitas em Jardim Brasil II. Foto: Saulo Araújo





O diretor-presidente da Perpart, Francisco Amaral, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento urbano e social.

"A regularização fundiária é uma ferramenta central de ordenamento territorial e integração urbana. Quando identificamos e cadastramos as famílias, estamos inserindo oficialmente essas moradias no mapa formal da cidade. Isso traz diretrizes claras para o planejamento público e concede às comunidades o reconhecimento institucional do espaço onde construíram suas vidas", destacou.

Além das atividades em Jardim Brasil II, a Perpart mantém ações do programa no núcleo habitacional de Peixinhos, também em Olinda, onde os levantamentos técnicos preveem a regularização de outros 759 imóveis.

Confira a documentação necessária para o cadastro:

Comprovantes de residência antigo (5 anos ou antes) e atualizado (emitido em 2026)

Documento do imóvel: título de posse ou equivalente; comprovante de compra, troca, cessão, doação ou contrato de locação.

Conforme o estado civil:

Se solteiro (a):

RG e CPF;

Certidão de nascimento.

Se casado (a):

Certidão de casamento;

RG e CPF do titular e do cônjuge.

Se divorciado (a):

RG e CPF;

Certidão de casamento com averbação do divórcio e partilha de bens.

Se viúvo(a):

RG e CPF;

Certidão de casamento e certidão de óbito do cônjuge.

Se herdeiro(a):

Certidões dos pais falecidos;

RG, CPF e certidões de todos os herdeiros (conforme estado civil);

RG e CPF dos respectivos cônjuges;

Veja também