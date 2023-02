A- A+

Mais 150 mil doses da vacina Pfizer Baby, contra a Covid-19, destinada à imunização de crianças com idades entre 6 meses e 4 anos, chegaram a Pernambuco nessa quarta-feira (1º), e já estão sendo distribuídas aos municípios.



Para o público-alvo, a vacinação deverá ser administrada em três doses, sendo as duas primeiras com intervalo de 21 dias, seguidas por uma terceira dose que deve ser administrada pelo menos dois meses após a segunda dose.



Segundo o Governo de Pernambuco, o Estado conta com uma população estimada de 634.519 crianças dentro da faixa etária de 6 meses a 4 anos. Do total, apenas 84.867 crianças receberam a primeira dose; 37.720, a segunda; e menos de 1%, a imunização de reforço.



"Sempre reforçamos com os municípios a importância de acelerarmos a cobertura vacinal contra a Covid-19 nas crianças. Ainda estamos longe de atingir a meta de 90%. Completar o esquema é fundamental para garantir mais proteção às crianças", afirmou a Superintendente de Imunizações de Pernambuco, Ana Catarina de Melo.



De acordo com levantamento da pasta, desde o início da campanha, em janeiro de 2021, Pernambuco recebeu 25.869.839 doses de vacinas contra a Covid-19.

