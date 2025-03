A- A+

SAÚDE Pernambuco recebe 64 novas ambulâncias do Samu para reforço no atendimento de urgência Entrega faz parte de um lote de 789 novos veículos distribuídos pelo Governo Federal em 21 estados

Pernambuco foi contemplado com 64 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), destinadas a 55 municípios do Estado.

A entrega faz parte de um lote de 789 veículos distribuídos pelo governo federal a 559 cidades em 21 estados. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (14), em Sorocaba (SP), com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Os novos veículos integram a política de renovação da frota do Samu, que busca universalizar o acesso ao serviço até 2026.

A meta do governo é substituir ambulâncias com mais de cinco anos de uso e expandir o atendimento a municípios que ainda não contam com o serviço.

No total, foram entregues 703 veículos para renovação da frota de 501 cidades em 13 estados. Cada um custou R$ 289 mil, totalizando um investimento de R$ 203,1 milhões.

Outras 86 Unidades de Suporte Avançado (USA), equipadas com estrutura semelhante à de uma UTI móvel, foram destinadas para expansão do Samu em 72 cidades de 17 estados. Cada uma teve investimento de R$ 469,8 mil, totalizando R$ 40,4 milhões. O investimento total foi de R$ 243,5 milhões, por meio do Novo PAC.

Essas Unidades terão capacidade de atender 20,4 milhões de pessoas, sendo que 1,7 milhão estavam sem cobertura. Com a entrega, a cobertura populacional do Samu 192 sobe para 89,40%.

Além da renovação da frota, o governo federal reajustou em 30% os valores repassados para custeio do serviço, elevando o orçamento de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,7 bilhão.

Os municípios interessados em solicitar novas ambulâncias podem se inscrever na edição 2025 do PAC Seleções da Saúde até 31 de março. A previsão do Ministério da Saúde é entregar 1,5 mil veículos até o fim do ano.

