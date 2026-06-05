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SEGURANÇA Pernambuco recebe 90 viaturas, 5,6 mil armas e 1,1 mil EPIs; investimento é de R$ 37 milhões Dentre as novidades, estão microônibus para poder levar as tropas da Polícia Militar e Polícia Civil, viaturas novas, além de veículos para o Corpo de Bombeiros Militar

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) recebeu, nesta sexta-feira (5), mais de 5,6 mil novas armas, 1,1 mil novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 90 viaturas. O investimento, segundo o governo do estado, supera os R$ 37 milhões.

A governadora Raquel Lyra (PSD), que participou da entrega, explicou que os equipamentos chegam para contribuir com a segurança e bom trabalho dos profissionais.

"Hoje entregamos importantes equipamentos para nossas polícias, como viaturas para o Corpo de Bombeiros, os microônibus para poder levar as tropas da Polícia Militar e Polícia Civil, viaturas novas sendo trocadas. Além disso, entregamos hoje novos armamentos, como fuzis que o Estado de Pernambuco nunca tinha comprado, de altíssima geração", disse a governadora Raquel Lyra.

Viaturas substituem veículos antigos

Dentre as viaturas, foram entregues 70 unidades do tipo SUV para a Polícia Militar (PMPE). Elas chegam para a frota operacional das forças de segurança, e vão substituir 1.118 unidades mais velhas.

Já o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE) recebeu sete novas viaturas do tipo Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS). A corporação também passa a contar com 10 microônibus de 18 lugares que serão divididos entre as PMPE e PCPE, além de três caminhonetes 4x4 caracterizadas para atendimento ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar. No total, os veículos entregues representam um investimento de R$ 24,8 milhões.

Pernambuco recebe 90 viaturas, 5,6 mil armas e 1,1 mil EPIs. - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Pernambuco recebe 90 viaturas, 5,6 mil armas e 1,1 mil EPIs. - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Pernambuco recebe 90 viaturas, 5,6 mil armas e 1,1 mil EPIs. - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Pernambuco recebe 90 viaturas, 5,6 mil armas e 1,1 mil EPIs. - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Pernambuco recebe 90 viaturas, 5,6 mil armas e 1,1 mil EPIs. - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Pernambuco recebe 90 viaturas, 5,6 mil armas e 1,1 mil EPIs. - Foto: Yacy Ribeiro/Secom

Novos armamentos e EPIs

A PMPE e PCPE também receberam 5.576 unidades de pistolas Glock calibre 9 milímetros. O investimento foi de R$ 8,9 milhões. Também foram adquiridos 100 fuzis CZ Bren 2, no valor de R$ 908 mil.

Ainda para a Polícia Militar, foram adquiridos 1.118 equipamentos de proteção individual (EPIs), divididos em 600 capacetes e 518 pares de botas para motociclistas. O investimento foi de R$ 2,1 milhões.

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