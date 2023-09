Pernambuco recebe evento focado em controle emocional e mudanças comportamentais em setembro

A- A+

Atualmente, uma das habilidades mais buscadas por seres humanos, no mundo, é possuir controle emocional, tanto na sua vida pessoal como profissional. Pensando em ensinar técnicas eficazes para isso, ajudando as pessoas a aplicarem da melhor maneira disso no seu dia a dia, o Head Trainer pernambucano Danilo Crócia preparou um evento que acontecerá entre os dias 22 e 24 de setembro, no Viver Hotel Fazenda, em Moreno, Região Metropolitana do Recife.

Com 36 horas de duração, o LT (Leader Training) é um treinamento de desenvolvimento e liderança pessoal e profissional, realizado há mais de 13 anos e focado em mudanças comportamentais, performance emocional e maximização de resultados. “Uma pessoa, antes de gerenciar equipes, empresas, finanças, uma casa ou uma família, primeiro precisa fazer a gestão das suas próprias emoções”, explica Danilo.

Indicado para todos os tipos de profissionais e empreendedores, assim como para as pessoas que querem conhecer mais sobre si, o curso leva os presentes a entrarem em um processo de autoconhecimento, onde percebem quem são, quais seus potenciais, limites, crenças, convicções e comportamentos indesejados, que os impedem de atingir os resultados que eles buscam em diferentes âmbitos da vida.

Entre os conteúdos programáticos, estão equilíbrio entre atitudes e características individuais; aumento da autoconfiança e autoestima; tomadas de decisões mais inteligentes; eliminação de crenças e fatores limitantes, medos e inseguranças; e superação de limites. Os interessados devem fazer as suas inscrições através do WhatsApp (81) 9 9707.7710, onde encontram valores e reservas para o hotel, com direito a todas as alimentações.

Veja também

