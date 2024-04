Pernambuco recebe mais de 72 mil doses da vacina contra a dengue; 20 cidades serão beneficiadas

A- A+

Pernambuco recebeu, nesta sexta-feira (5), um lote com 72.020 doses de vacina contra a dengue. Ao todo, 20 municípios serão beneficiados com os imunizantes neste primeiro momento.



São eles Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno, Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Pombos e Fernando de Noronha.



As cidades integram I Regional de Saúde do Estado (I Geres). A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que o início das imunizações ocorre de acordo com a organização e a estratégia da gestão de saúde de cada município.



As vacinas fazem parte da terceira remessa nacional disponibilizada pelo Governo Federal. Diferente da estratégia Federal, que abrange a população de 10 a 14 anos, em Pernambuco, o público-alvo são crianças entre 10 e 11 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

"O Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) direcionou a 1ª dose (D1), em Pernambuco, para esta faixa etária, com o intuito de ampliar o número de municípios no acesso ao imunobiológico, diante da quantidade limitada de doses recebidas neste momento", afirmou a SES-PE.

Os imunizantes foram encaminhados para a sede do PNI, no Recife. De lá, elas serão separadas e distribuídas para as cidades.

Assim que iniciada a vacinação em cada cidade contemplada, os pais ou responsáveis devem se dirigir a uma unidade de saúde básica com cartão de vacinação e documento de identificação com foto. O esquema completo da imunização é feito em duas doses, com intervalo de três meses.

“É mais saúde para o povo pernambucano, nesse caso para as nossas crianças, que vão ter acesso às doses contra a dengue. A vacina chega numa hora oportuna, em virtude do crescimento dos casos em Pernambuco”, afirmou a secretária de saúde do Estado, Zilda Cavalcanti.



Atualmente, Pernambuco contabiliza 15.174 casos prováveis de dengue. Do total, 976 já foram confirmados. Os demais estão sendo investigados.

“Os pais ou responsáveis têm que levar as crianças para se vacinar e fortalecer seus filhos contra mais uma doença que é a dengue. Já alinhamos com as secretarias de saúde dos municípios contemplados e, tão logo eles se organizarem, vão iniciar a vacinação”, afirmou a superintendente estadual de imunizações, Jeane Tavares Torres.

