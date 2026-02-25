A- A+

Saúde Pernambuco recebe nova vacina contra a dengue destinada aos trabalhadores da Atenção Primária Imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan é 100% brasileiro e é o primeiro contra a dengue com aplicação em dose única

Mais de 20 mil doses da Butantan-DV, a nova vacina contra a dengue 100% brasileira, foram recebidas em Pernambuco pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE).



Inicialmente, o imunizante será destinado somente aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, o Butantan-DV é o primeiro imunizante do mundo contra a dengue com tecnologia para aplicação em dose única.

Ao todo, o estado recebeu 22.400 doses da vacina, que é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, independentemente de infecção prévia (soropositivos e soronegativos) e sem histórico de vacinação anterior contra a doença com outro imunizante.

Por recomendação do Ministério da Saúde (MS), a vacinação será aplicada, inicialmente, em trabalhadores da Atenção Primária do SUS, como médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais, farmacêuticos, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE).

Também estão aptos trabalhadores administrativos e de atividades que atuam nas unidades de APS, como recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros e auxiliares, além de motoristas de ambulância, entre outros.

Após a conclusão da logística de distribuição, que foi a primeira remessa recebida no estado, as doses serão encaminhadas para as Gerências Regionais de Saúde (Geres) onde ficarão disponíveis para as gestões municipais.

Para a superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa, a estratégia contribui para o alcance da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

“É uma estratégia importante para os profissionais da Atenção Primária, pela proximidade com o território e maior exposição, especialmente dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. O objetivo é alcançar a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério e ampliar a estratégia para outros grupos, garantindo a proteção da população pernambucana”, afirmou.

Faixa etária de 10 a 14 anos

A introdução do novo imunizante não altera a aplicação da vacina contra a dengue Qdenga, que segue sendo ofertada exclusivamente para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em esquema de duas doses, nos municípios pernambucanos.

