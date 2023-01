Pernambuco recebe novas doses de Coronavac para crianças de 3 e 4 anos

A- A+

Pernambuco recebeu, na terça-feira (17), um novo lote com mais 46 mil doses da vacina Coronavac para aplicação em crianças de 3 e 4 anos de idade.

As doses serão encaminhadas pelo Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) para as sedes das Gerências Regionais de Saúde (Geres) nesta quinta-feira (19), onde ficarão à disposição dos gestores municipais para continuidade de suas estratégias.





No Estado, 304.141 crianças de 3 e 4 anos de idade estão aptas a receber as duas doses da vacina, com intervalo de 28 dias entre elas. Até segunda-feira (16), 29.165 crianças dessa faixa etária receberam a proteção contra a Covid-19 e completaram o esquema vacinal com duas doses. Ao todo, 68.009 tiveram a primeira dose aplicada.

"Mantém-se a preocupação com a baixa procura nos pontos de vacinação das cidades pernambucanas, fato que mantém essa população vulnerável à infecção, a doença e as complicações do pós-Covid (neurológicas, circulatórias, respiratórias, etc) que mantém gravidade principalmente nestes não imunizados", lembra a SES-PE.

