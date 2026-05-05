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SAÚDE Pernambuco recebe novos veículos para transporte de pacientes e reforça acesso à saúde especializada Estado recebe 149 veículos para ampliar deslocamentos a tratamentos como radioterapia e hemodiálise

O Ministério da Saúde garantirá o transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de atendimentos a distância em Pernambuco. O estado receberá 149 veículos, sendo 35 ambulâncias, 76 micro-ônibus e 38 vans que serão destinados a deslocamentos superiores a 50 km até os serviços de saúde.

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde e tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias e tratamentos contínuos, como oncologia e hemodiálise. A ação faz parte do Novo PAC Saúde e, em âmbito nacional, prevê a entrega de 3,3 mil veículos, com investimento de R$ 1,4 bilhão.

Visando solucionar um dos principais problemas no acesso à saúde especializada, a distância entre o local de residência do paciente e os serviços de média e alta complexidade, pela primeira vez, o Ministério da Saúde compra e oferta transporte sanitário diretamente a estados e municípios.

Dos 3.300 veículos adquiridos, 1.824 serão entregues diretamente às prefeituras para usos em múltiplas finalidades, enquanto os outros 1.476 vão ser direcionados ao transporte de pacientes de radioterapia e hemodiálise.

Em Pernambuco, 77 veículos serão destinados diretamente a 60 municípios para uso em múltiplas finalidades, enquanto outros 72 atenderão ao transporte de pacientes em radioterapia e hemodiálise. A definição dos locais de destino desses últimos será pactuada entre o estado e os municípios no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB)

A iniciativa representa uma mudança concreta na vida destes brasileiros, assim comentou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"Muitas pessoas precisam acordar de madrugada, viajar por horas, passar o dia inteiro em tratamento e retornar apenas à noite, muitas vezes em condições precárias. Esse é o caminho do sofrimento que o governo do presidente Lula está transformando. Pelo Agora Tem Especialistas, o Caminhos da Saúde garante dignidade, segurança e qualidade no deslocamento até o atendimento”, afirmou.

Mais estrutura e investimentos para a radioterapia no SUS

O programa Agora Tem Especialistas tem buscado melhorar o uso de equipamentos essenciais no tratamento do câncer no Brasil, como os aceleradores lineares. Embora cada aparelho tenha capacidade para realizar cerca de 700 atendimentos por ano, muitos ainda operam abaixo desse limite.

Para mudar esse cenário, o Ministério da Saúde passou a oferecer incentivos financeiros para ampliar a produtividade dos serviços, com um investimento anual de R$ 906 milhões. Com o novo modelo, as unidades podem receber até 30% a mais pelos atendimentos, substituindo a antiga lógica da Tabela SUS.

Nos últimos anos, a rede pública também foi reforçada com a compra de mais de 100 aceleradores lineares, sendo quase 40 já entregues desde 2023. A ampliação da estrutura busca acelerar o início dos tratamentos e aproximar o atendimento dos pacientes, fortalecendo centros regionais de oncologia.

Além da radioterapia, o programa atua para ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas. A estratégia inclui mutirões de atendimento, unidades móveis que já passaram por mais de 1.700 municípios e parcerias com hospitais privados para atender pacientes do SUS.

Os resultados aparecem nos números: em 2025, o SUS registrou 14,9 milhões de cirurgias, um aumento de 42% em relação a 2022. Também houve recorde no volume de exames, com 1,3 milhão, e de internações, que chegaram a 14 milhões.

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