Saúde infantil Pernambuco recebe primeira remessa de vacina contra vírus sincicial respiratório para gestantes A vacina protege contra o quadro de bronquiolite, uma das principais causas de adoecimento e agravamento do quadro de saúde em crianças menores de 2 anos de idade

Pernambuco recebeu nesta quinta-feira (4) a primeira remessa do imunobiológico VSR A e B (recombinante) e dará início à implementação da vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR) em gestantes.

Ao todo, o Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) recebeu 30,7 mil doses de aplicação única, que devem beneficiar, por hora, 27% da população estimada a ser vacinada. O imunizante começou a ser distribuído esta semana pelo governo federal.

Esse quantitativo recebido pelo estado permitirá o início da oferta regular nos serviços de saúde e a organização das ações municipais de rotina, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

A vacina, aplicada em dose única, é indicada para todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, sem restrição de idade materna, com foco na proteção dos bebês menores de seis meses. A estratégia de vacinação integra o calendário nacional.

Vírus sincicial respiratório

A vacina protege contra o quadro de bronquiolite, uma das principais causas de adoecimento e agravamento do quadro de saúde na população pediátrica, principalmente os menores de 2 anos de idade, no período de sazonalidade para doenças respiratórias.

"Essa vacina para gestantes reforça uma máxima que a gente não pode esquecer: quem ama protege, e quem protege vacina. Por isso, você, gestante, deve procurar o posto de saúde do seu município para receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório e garantir a proteção do seu bebê", disse a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti.

As doses recebidas serão encaminhadas para as doze Gerências Regionais de Saúde (Geres), a partir da próxima segunda-feira (8), onde ficarão à disposição dos municípios para início imediato da vacinação em seus territórios.

Planejamento

De acordo com a SES-PE, para 2025 a estimativa é de que o estado tenha 114.058 gestantes, público prioritário para a estratégia.

“A vacinação objetiva induzir altos níveis de anticorpos na gestante, que são transferidos ao bebê ainda durante a gestação, garantindo proteção essencial nos primeiros seis meses de vida, período em que as crianças estão mais vulneráveis às formas graves do VSR. A meta pactuada é vacinar pelo menos 80% das gestantes”, destaca a superintendente de Imunizações do estado, Magda Costa. Ao todo, o Programa Estadual de Imunizações recebeu 30.700 doses de aplicação única, que devem beneficiar, por hora, 27% da população estimada a ser vacinada. Foto: Phillipe Jonathan/ SES-PE.

Ainda segundo a SES-PE, o Programa Estadual de Imunizações orienta os municípios a estruturarem suas atividades com foco no microplanejamento das ações, visando ao acesso oportuno à vacinação.

Entre as medidas orientadas estão: a identificação de gestantes não vacinadas; o mapeamento e setorização das áreas; a adequação das ações à realidade local e o monitoramento contínuo das coberturas e dos desafios.

“A introdução da vacina contra o vírus sincicial respiratório representa um avanço significativo na proteção dos recém-nascidos em Pernambuco, reduzindo hospitalizações, formas graves e óbitos causados pelo vírus”, completou a superintendente.

