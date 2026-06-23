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SAÚDE Pernambuco recebe primeiras doses da Pneumo 20, nova vacina contra pneumonia e meningite Imunizante passa a integrar o calendário do SUS para crianças menores de 5 anos e amplia proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo; estado recebeu lote inicial de 25,7 mil doses

Crianças menores de cinco anos que ainda não completaram o esquema vacinal contra doenças pneumocócicas já podem receber a vacina Pneumo 20 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, responsável por infecções graves como pneumonia, meningite, otite e septicemia.

A nova estratégia de vacinação foi lançada pelo Ministério da Saúde no último fim de semana. Pernambuco recebeu um lote inicial de 25,7 mil doses, que serão distribuídas para aplicação em municípios de todo o estado.

A Pneumo 20 amplia a cobertura em relação às vacinas utilizadas atualmente na rede pública, oferecendo proteção contra sorotipos associados aos casos mais graves da doença pneumocócica, entre eles os tipos 3, 6A e 19A.

“Estou muito feliz de a gente poder transformar essa vacinação em realidade. Eu pude ver as primeiras bebezinhas, com dois meses de idade, já sendo protegidas com essa vacina, que é uma vacina que protege contra 20 tipos dessa bactéria, que é o pneumococcus. E como essa vacina é muito mais ampla do que a que a gente utilizava, ela vai proteger ainda, contra pneumonia grave e contra meningite”, destacou Alexandre Padilha, ministro da Saúde do Brasil.

Além de reduzir o risco de pneumonia e meningite, o imunizante também ajuda a prevenir casos de otite média, que podem evoluir para perda auditiva ou infecções generalizadas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a principal causa de morte infantil por enfermidades preveníveis por vacinação. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e cerca de 1,4 mil mortes, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de cinco anos, o período registrou 616 casos e 188 óbitos.

As doses destinadas a Pernambuco fazem parte de um primeiro envio nacional de 573,7 mil unidades. A expectativa do Ministério da Saúde é distribuir mais de 6,1 milhões de doses da vacina ao longo deste ano. Na rede privada, o imunizante custa mais de R$ 500 por dose.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da vacina em dezembro de 2023. As primeiras aplicações começaram a ocorrer na rede privada em 2025, mas o acesso era limitado devido ao alto custo.

Além das crianças menores de cinco anos, a vacina será disponibilizada para povos indígenas acima dessa faixa etária que não tenham recebido vacinas pneumocócicas conjugadas, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas pelos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs).

Durante o período de transição para a adoção completa da nova vacina, o esquema infantil seguirá um modelo misto: uma dose da Pneumo 20 aos dois meses de idade, uma dose da Pneumo 10 aos quatro meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses. Após o esgotamento dos estoques da Pneumo 10, o calendário passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20.

Pais e responsáveis podem acompanhar o histórico de vacinação das crianças por meio da Caderneta Digital de Saúde da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital.

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