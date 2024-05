Pernambuco recebe primeiro lote da vacina monovalente contra Covid-19, com atualização para XBB1.5

A- A+

Pernambuco recebeu o primeiro lote, com 103.600 doses, da vacina monovalente contra a Covid-19, da farmacêutica Moderna, com a atualização para XBB1.5, nesta sexta-feira (10).

O imunizante passou a fazer parte da vacinação nacional após ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



A vacina tem indicativo de prevenção ativa contra a Covid-19 em crianças a partir de 6 meses de idade.

O Programa Estadual de Imunização de Pernambuco (PEI-PE) aguarda as orientações do Ministério da Saúde (MS) a respeito do público alvo, bem como os esquemas de doses a serem executadas.



Imunizante

A XBB 1.5 é uma subvariante da cepa Ômicron, que, nos dias atuais, é dominante no mundo. Essa mutação já foi identificada em diversos países e, atualmente, é a que tem mais chances de driblar o sistema imunológico, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Os sintomas apresentados pela variante são dor de garganta, coriza, dor muscular, tosse e dor de cabeça.



Para a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Magda Costa, a nova atualização é muito importante como um esquema de reforço, por atuar diretamente nessa variante.



“As vacinas já aplicadas são eficazes e protegem das formas mais graves da infecção. Porém a atualização desses imunizantes são essenciais, visto que as cepas sofrem constantes variações”, explicou.

Para a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, hoje foi dado mais um passo importante para a imunização da população pernambucana.



“Reforçar a cobertura vacinal é fundamental para evitar e minimizar quadros sérios de saúde relacionados aos vírus que circulam, principalmente, neste período”, pontuou.

