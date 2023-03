Pernambuco recebe primeiro lote de vacinas contra Mpox; saiba quem será imunizado

A- A+

Pernambuco recebeu, na noite dessa terça-feira (14), do Ministério da Saúde (MS) o primeiro lote de vacinas Jynneos, destinada à imunização contra a varíola causada pelo vírus monkeypox (Mpox). Foram enviadas 687 doses ao Estado.

As doses serão direcionadas para grupos prioritários específicos e determinados pelo órgão de gestão federal.

Serão imunizados grupos prioritários elegíveis, já que a vacina é indicada para uso em profilaxia pré e pós-exposição, em duas doses com quatro semanas de intervalo.

Pessoas com diagnóstico para doença e/ou com lesões suspeitas não poderão receber o imunizante.

Público-alvo

O público-alvo elencado pelo Ministério da Saúde envolve pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA): homens cisgêneros (que se identificam como homens), travestis e mulheres transexuais que tenham idade igual ou superior a 18 anos e status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses.

Também estão no público-alvo profissionais que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade.

Conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o imunizante também estará disponível nas unidades de saúde para pessoas que tiveram contato direto com fluídos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para Mpox, cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco.

O imunobiológico foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial com a finalidade de bloquear a transmissão da doença.

O Ministério da Saúde não recomenda o uso desta vacina para imunização em massa da população.

Mpox

A Mpox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo.

Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga.

