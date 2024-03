A- A+

INCLUSÃO Pernambuco receberá primeira edição da Parada do Orgulho de Pessoas com Deficiência Evento, que acontece no Parque Dona Lindu, marca a luta do movimento por políticas públicas efetivas de acessibilidade

Pernambuco recebe, pela primeira vez, no próximo sábado (30), a Parada do Orgulho de Pessoas com Deficiência (PCD). O evento, que acontecerá a partir das 12h no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, marca a luta do movimento PCD pela equidade de direitos, acessibilidade e exercício de políticas públicas efetivas para a comunidade.

A Parada PCD Pernambuco é um evento realizado pela ONG Vale PCD e o coletivo Quilombo PCD, que promove um trabalho pela luta antirracista e anticapacitista.

A Parada PCD ganhou sua primeira edição nacional em setembro de 2023, em São Paulo. No Nordeste, o movimento ja passou pela Bahia, em 21 de janeiro.

Priscila Siqueira, pernambucana e fundadora do Vale PCD, ONG pela visibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência LGBTQIAPN+, destaca a força do movimento no Estado e a necessidade da discussão acerca dos direitos da Pessoa com Deficiência.

“Apesar de ser um movimento que acaba alcançando outros estados do Brasil, o Vale PCD começou aqui e tem uma raiz muito forte aqui. Por isso, o foco no Nordeste é extremamente importante. Por aqui pouco se fala em diversidade e pessoas com deficiência. Não temos locais acessíveis, visibilidade e apoio que precisamos para ter dignidade”.

Somando lutas

Weverton Fonseca, psicólogo e fundador do Quilombo PCD, ressalta que a parceria entre as organizações fortalece o movimento e o debate:

“A participação dos movimentos sociais é importante para que nossos objetivos cheguem cada vez mais longe e para que a gente consiga elaborar propostas e projetos que vão beneficiar toda a comunidade com deficiência”.

Fonseca pontua, ainda, que a parada é fruto de movimentações que aconteceram há muitos anos sobre os direitos, a permanência e a ampliação dos direitos, pertencimento e do entendimento da sociedade de que a deficiência não é motivo para exclusão das pessoas, mas sim de aproximação enquanto sociedade: "A deficiência é uma das características dos indivíduos, mas não é a única. Entender a complexidade humana e que pessoas com deficiência são sujeitos ativos na sociedade só traz beneficis”.

Programação

A semana da Parada PCD Pernambuco contará com uma programação diversificada que terá início no dia 25 de março, com Ciclo de Debates sobre temáticas diversas, Mostra de Cinema e Festa.

Palestra - Saúde PCD/Mercado de Trabalho PCD/Acessibilidade Cultural/Tecnologia/Comunicação - 25/03 - 13h-18h - Auditório da OAB Recife

Debate entre instituições, conselhos e elaboração de carta colaborativa para reivindicação de direitos na cidade - 26/03 - 14h-17h -Auditório da OAB Recife

Festival de Curtas e Cine Debate - 27/03 - 14h-16h - Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) – Derby

Festa Vale Tude - 28/03 - 20h-04h - Pajubar

Parada do Orgulho PCD - 30/03 - 12h -Parque Dona Lindú

Serviço

Local: Parque Dona Lindu, av. Boa Viagem

Horário: Concentração às 12h

