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Saúde Pernambuco receberá congresso de medicina intensiva, considerado o maior da América Latina Evento acontece de 12 a 14 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Durante os dias 12 e 14 de novembro, Pernambuco se tornará o centro das discussões sobre os avanços da medicina intensiva no Brasil. Com o tema “Conexões intensivas: integrando ciência, cultura e cuidado”, a 31ª edição do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva acontece no Centro de Convenções de Olinda e reunirá mais de 300 palestrantes nacionais e 24 internacionais.

Organizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), a edição tem como objetivo aproximar a produção científica da prática hospitalar, buscando valorizar a atuação multiprofissional e a participação de pacientes e familiares no processo de cuidado.

O evento reunirá profissionais de saúde para discutir novas tecnologias, tratamentos e estratégias que podem transformar a assistência a pacientes em estado grave nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Entre os eixos abordados no congresso estão sepse, inteligência artificial e humanização; Inteligência artificial e o futuro das UTIs, além de humanização e participação da família no cuidado.

Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva (Foto: AMIB/Acervo)

Para o presidente da AMIB, Cristiano Franke, o encontro representa uma oportunidade de atualização científica e troca de experiências entre profissionais que lidam diariamente com situações de risco à vida.

“A Medicina Intensiva reúne, ao redor de um mesmo leito, conhecimentos de várias áreas. Nosso congresso é o espaço em que essa complexidade se atualiza para se manter integrada, segura e eficiente na prática assistencial nas UTIs”, afirma.

De acordo com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a escolha de Pernambuco reforça a proposta de integração do evento e "inspira o conceito de conexão entre diferentes áreas do conhecimento, tecnologias e práticas assistenciais".

“Mais do que um evento médico, esse congresso será uma experiência para unir saberes e afetos, ciência e cultura, profissionais e pacientes em favor de um cuidado intensivo de excelência”, diz Marcos Gallindo, médico pernambucano e presidente desta edição do evento.

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