Pernambuco receberá doses da vacina contra dengue; veja quais municípios serão contemplados

O Ministério da Saúde (MS) anunciou, nessa quarta-feira (27), que o Recife e outras 16 cidades de Pernambuco, além de Fernando de Noronha, receberão doses da vacina contra a dengue.



Os locais integram uma lista de 154 novas cidades contempladas com o imunizante.

A vacina é destinada a pessoas de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.



Confira lista de locais beneficiados em Pernambuco:

Abreu e Lima;

Araçoiaba;

Cabo de Santo Agostinho;

Chã de Alegria;

Chã Grande;

Fernando de Noronha;

Glória do Goitá;

Ilha de Itamaracá;

Ipojuca;

Itapissuma;

Jaboatão dos Guararapes;

Moreno;

Olinda;

Paulista;

Pombos;

Recife;

São Lourenço da Mata;

Vitória de Santo Antão.



Ao todo, 930 mil doses serão distribuídas para os 521 municípios inicialmente selecionados e para os 154 agora contemplados.



Segundo a pasta, há 668 mil doses próximas do vencimento, sendo 523 mil em junho e 84 mil em julho, o que favoreceu a ampliação.



“Não podemos deixar essas doses vencerem. Diante disso, o Ministério trouxe uma solução: redistribuir, dentro das unidades federadas, ou seja, dentro dos estados, para municípios que ainda não foram contemplados”, afirmou o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), Eder Gatti.

De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que, na próxima semana, as doses redistribuídas comecem a ser utilizadas, a depender do processo de remanejamento próprio de cada localidade.



“Garantiremos a continuidade da vacinação em locais com dose por vencer agora e que vão redistribuir. Nós também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem, para que eles continuem a estratégia de vacinação”, destacou Eder Gatti.

Até esta quarta-feira (27), o Brasil registrou 2,3 milhões de casos prováveis de dengue e 831 mortes. Em Pernambuco, há 12.623 casos prováveis da doença, sendo 827 deles confirmados.

