Pernambuco anuncia redução de quase 20% nos homicídios em janeiro de 2025

A- A+

Pernambuco anunciou que registrou, em janeiro deste ano, 19,7% de queda no registro de homicídios na comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Governo do Estado, janeiro de 2025 foi o mês em que Pernambuco registrou a maior queda no número de homicídios desde setembro de 2022.

A retração foi registrada nos índices de mortes violentas intencionais (MVI) em todas as regiões do Estado, informou o governo.

A Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), que engloba o Recife e Região Metropolitana, liderou a redução, com diminuição de 30,6% de vítimas de MVI em janeiro de 2025 comparado a janeiro de 2024.

Já as Diretorias Integradas do Interior I e II (DINTER I e II), que englobam as regiões da Zona da Mata, do Agreste e Sertão, juntas, apresentaram redução de 6,3% na mesma comparação.

A integração das forças de segurança, com um foco em ações mais estratégicas, tem se mostrado eficaz para alcançar esses resultados positivos, avalia o governo.

“Esse é o resultado de um esforço coletivo do Governo de Pernambuco com a Secretaria de Defesa Social e outras secretarias, contando com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública, porque ninguém faz nada sozinho. Mas nós não vamos parar por aí. Estamos aumentando o efetivo com sete mil homens e mulheres que vão reforçar as nossas forças de segurança já nos próximos meses e renovamos a frota, compramos novos equipamentos, oferecendo totais condições para nossas equipes prevenirem e combaterem o crime”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, ressaltou o impacto das ações integradas entre os diversos órgãos de Segurança Pública do Estado.

Além da redução nas MVI, Pernambuco também registrou queda nos índices de Violência Contra a Mulher, com redução de 4,3% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024.

Esse dado, de acordo com o governo, reflete o trabalho contínuo das autoridades estaduais para combater a violência de gênero, por meio de medidas específicas de prevenção e apoio às vítimas, além de ações integradas com a rede de proteção à mulher.



Veja também