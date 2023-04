Pernambuco reforça uso de máscaras na assistência de saúde e flexibiliza em áreas administrativas

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) emitiu nota técnica, nesta quarta-feira (5), reforçando o uso de máscaras faciais em serviços de saúde. O motivo seria o período de sazonalidade das doenças respiratórias, que acontece entre os meses de março e julho. Nessa época, há um aumento da circulação de vírus respiratórios, como vírus sincicial respiratório (VSR), rinovírus, influenza e adenovírus, entre outros.

Segundo a recomendação, a SES-PE orienta o uso de máscaras em serviços de saúde como uma medida de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. O documento ainda recomenda a obrigatoriedade do uso de máscaras para pacientes, acompanhantes e trabalhadores da saúde. Sem ela, não será possível acessar ou permanecer dentro das unidades de saúde.

A decisão inclui locais que realizam ações de triagem ou prestam quaisquer tipos de assistência em ambulatórios, enfermarias, urgência/emergência, unidades de terapia intensiva, com destaque para serviços que atendem pacientes imunossuprimidos de qualquer natureza. O aumento da higiene das mãos com água e sabonete líquido ou com álcool 70% - medida popularizada durante a pandemia, também foram exigidos.

Segundo a SES-PE, ficam liberados da obrigatoriedade do uso de máscaras os trabalhadores que atuam em áreas administrativas das unidades de saúde, sem contato com áreas assistenciais e demais pessoas que circulam nesses locais. A vigência dessa orientação será avaliada semanalmente e pode ser alterada, a qualquer momento.

Veja também

unasul Argentina volta à Unasul e Brasil também o fará, diz presidente argentino