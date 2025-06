A- A+

SUSTENTABILIDADE Pernambuco reforça proteção costeira na Conferência da ONU ao integrar delegação brasileira Evento global acontece na cidade de Nice, na França, e reúne líderes de todo o mundo para discutir soluções frente à elevação do nível do mar

O Governo de Pernambuco marca presença na 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UNOC3), que está sendo realizada de hoje (9) a 13 de junho, na cidade de Nice, no sul da França.

A comitiva pernambucana é liderada pela secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), Ana Luiza Ferreira, e representa o estado na delegação oficial do Brasil, composta por cerca de 400 representantes do governo federal, estados e municípios.

A participação de Pernambuco neste fórum internacional ocorre em um momento estratégico para o estado, que enfrenta desafios crescentes relacionados ao avanço do nível do mar e à degradação dos ecossistemas costeiros.

A conferência, organizada com base no 14º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Vida na Água, busca acelerar a ação e mobilizar todos os atores para a conservação e uso sustentável dos oceanos, reunindo chefes de Estado, cientistas, ambientalistas, organizações internacionais e instituições financeiras.

Com 187 quilômetros de litoral, Pernambuco é um dos estados brasileiros mais vulneráveis à elevação do nível do mar.

As zonas costeiras e as comunidades que dependem diretamente dos recursos marinhos para sua subsistência estão entre as mais impactadas pelas mudanças climáticas.

O turismo, outro pilar econômico das regiões costeiras pernambucanas, também sofre com a erosão das praias e a perda de biodiversidade.

Nesse contexto, o Governo de Pernambuco foi convidado a integrar a Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition, uma coalizão global de cidades e regiões costeiras, liderada pelo prefeito de Nice, Christian Estrosi, e que reforça o esforço do estado na pauta ambiental e climática.

O convite foi feito em outubro de 2024, durante visita do embaixador Olivier Poivre, enviado especial do presidente francês, Emmanuel Macron, com apoio do Consulado Geral da França no Recife.

Ao integrar a coalizão, que reúne diversas cidades e estados ao redor do mundo, Pernambuco reafirma seu compromisso de proteger as áreas costeiras ameaçadas pela crise climática, além de ampliar o acesso a fundos internacionais de financiamento climático.

Durante a missão, Pernambuco vai apresentar suas principais iniciativas para a conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, incluindo medidas de adaptação às mudanças climáticas.

“A participação do estado é uma oportunidade estratégica para mostrarmos ao mundo o que estamos construindo em prol da resiliência costeira e da proteção dos nossos ecossistemas marinhos”, destaca a secretária Ana Luiza Ferreira.

“A proposta de restauração de praias e as soluções baseadas na natureza defendidas pelo projeto vencedor do programa Cientista Arretado são algumas das ações que temos orgulho de apresentar”, completa.

Outras ações relacionadas à recuperação de ecossistemas marinhos realizadas pela Semas-PE são o Plantar Juntos Manguezal, iniciativa que pretende plantar mais de 10 mil mudas de mangue até o final de 2025, e o Projeto Mais Coral: enfrentamento às mudanças climáticas e aos efeitos do branqueamento de corais em Pernambuco.

A proposta visa restaurar os recifes de corais do estado por meio do cultivo de novos exemplares e engajar as comunidades costeiras na preservação dessas colônias, tendo como resultado o estímulo à economia local que depende da pesca e do turismo.

A presença do estado na 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos e na Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition também reforçam o protagonismo brasileiro no cenário ambiental global, especialmente no caminho rumo à COP30, que será realizada em novembro deste ano, em Belém (PA).

Veja também