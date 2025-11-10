A- A+

Efetivo Pernambuco tem reforço de mais de 400 policiais civis após formatura A governadora Raquel Lyra participou da cerimônia de formatura, nesta segunda-feira (10), que adicionou novos delegados, agentes e escrivães ao efetivo

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) tem o reforço de 423 novos servidores, entre delegados, agentes e escrivães. A governadora Raquel Lyra participou da cerimônia de formatura dos funcionários públicos, nesta segunda-feira (10), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Já formados, os novos servidores começam a definir a partir desta terça-feira (11) os locais de lotação para reforçar a segurança no trabalho de investigação e polícia judiciária em todas as regiões do estado.

A cerimônia de formatura contou com a presença de representantes do governo estadual, delegados da Polícia Civil de Pernambuco, além dos familiares dos servidores que estão assumindo a função.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, os novos integrantes da PCPE fazem parte do grande concurso público realizado pela gestão que deve nomear mais de 7 mil novos policiais em Pernambuco até abril do próximo ano com o objetivo de reforçar o combate à criminalidade.

“Temos conseguido, mês a mês, derrubar a criminalidade. O mês de outubro foi o melhor mês da nossa história na redução de crimes contra a vida e contra o patrimônio. E não tenho dúvida nenhuma que com a chegada desses [novos policiais civis] faremos o melhor ano da história de Pernambuco", ressaltou Raquel.

Apesar da chegada dos novos servidores, a governadora destaca que o estado ainda tem uma lacuna no efetivo de agentes de segurança.

Após a nomeação dos formados, o governo estadual já fez a convocação da próxima turma de formação com mais 477 policiais civis, que terá início a partir de dezembro.

Além disso, um novo concurso público já faz parte do planejamento do governo.

"Já estamos contratando uma nova banca para concurso público das mais diversas policiais porque a gente precisa garantir recompletamento de quadros. Pernambuco sofreu muito porque teve uma queda de policiais ao longo do tempo sem a reposição adequada”, completou.

Formatura de mais de 400 policiais civis de Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Mudança no comando

Durante a cerimônia de formatura também houve a passagem do comando da Polícia Civil de Pernambuco.

O delegado Renato Rocha deixou o cargo de delegado geral, na última sexta-feira (7) para a chegada do delegado Felipe Monteiro Costa.

O novo chefe da Polícia Civil de Pernambuco ocupava, desde 2023, a gerência do Centro Integrado de Inteligência da Defesa Social.

Raquel Lyra assina a troca no comando geral da Polícia Civil de Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

O delegado Felipe Monteiro Costa definiu que vai fazer um trabalho de continuidade em relação ao que já vinha sendo feito pelo seu antecessor.

"A gente tem um desafio grande que é manter essa redução [da criminalidade] de vários meses para que a gente consiga atingir o melhor ano da série histórica. É um trabalho diário, com uma gestão de resultados. São pequenos ajustes na minha missão de suceder Renato, para que a gente continue avançando na redução de criminalidade de Pernambuco", disse.

A formatura laureou um servidor de cada atuação pelo desempenho no curso de formação.

Os destaque foram o agente Raphael José Araújo Marques; a escrivã Jenyffer Cristine Cunha Lima; e o delegado Renato da Silva Queiroz.

