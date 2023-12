Pernambuco registra 10 casos de queimaduras na córnea por uso de pomadas fixadoras; saiba cuidados

A- A+

As emergências oftalmológicas de Pernambuco registraram desde o fim de semana anterior ao Natal um total de 10 casos de queimaduras na córnea, a ceratite química. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), há provável correlação com o ouso de pomadas fixadoras e modeladoras para penteados. Há ainda três casos em confirmação.

"Todas as pacientes referiram uso de pomada modeladora para penteados na noite anterior nos dias de festividades", afirmou a SES-PE, em nota enviada à imprensa nesta sexta-feira (29).

As pacientes foram atendidas na Fundação Altino Ventura (FAV) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura, na Zona Sul do Recife. Os casos são similares aos relatos no período do Carnaval.

Por causa dos novos casos, a SES-PE alerta para prevenção a novas intoxicações. A região ocular é uma estrutura extremamente sensível e, por isso, a lesão na córnea vai gerar uma dor forte no paciente.

“As pessoas que fizeram uso de pomadas modeladoras e que estiverem sentindo desconforto ocular como queimação e ardência, olho vermelho, fotofobia podem procurar atendimento especializado. Enfatizando que a orientação é que se evite o uso desse tipo de produto que pode, sim, atingir os olhos, mesmo que inicialmente tenha sido aplicado apenas no cabelo, principalmente quando ocorre contato com a água (chuva, por exemplo), ou mesmo o suor”, explica a coordenadora da Política de Oftalmologia do Estado, Ana Catarina Medeiros.

Onde procurar ajuda

A SES-PE reforça que, em caso de qualquer evento adverso decorrente do uso de produtos cosméticos, é preciso buscar assistência médica, especialmente se a situação for grave.

Os pacientes que necessitarem de atendimento de urgência/emergência em oftalmologia podem procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no bairro do Ibura, no Recife, e na cidade do Paulista, além da Fundação Altino Ventura, também localizada no Recife. Esses serviços funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, com acesso por demanda espontânea.

Orientações

Para reduzir o risco de eventos relacionados ao uso de produtos cosméticos, algumas medidas devem ser adotadas:

• Leia atentamente o rótulo do produto antes de usá-lo.

• Evite o uso excessivo de produtos cosméticos. Siga as orientações de aplicação fornecidas pelo fabricante para garantir uma utilização segura e eficaz.

• Não utilize produtos cosméticos não autorizados pela Anvisa.

• Realize um teste de alergia em uma pequena área da pele antes de aplicar o produto de forma extensiva. Isso ajuda a identificar possíveis eventos adversos.

• Não use o produto se estiver com a pele, os olhos irritados ou outra parte do corpo.

• Evite o contato do produto com os olhos.

• Se o produto entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos.

• Guarde os produtos cosméticos em local seguro, longe do alcance de crianças e animais.



Produtos regularizados

É possível identificar se o produto cosmético está regularizado junto à Anvisa. Para isso recomenda-se examinar atentamente seu rótulo. Cada produto cosmético possui um número de processo Anvisa que funciona como uma espécie de identificação única. Esse número tem início com "25351" e segue o formato "25351.XXXXXX/20XX-YY". Ao utilizar esse número, é possível verificar se o produto cosmético em questão está devidamente autorizado pela Agência.

No caso específico de pomadas modeladoras, é recomendável consultar a lista de pomadas autorizadas disponível no site da Anvisa.

