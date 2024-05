Pernambuco registra 10 mortes de crianças por Srag em 2024

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) contabiliza 10 mortes de bebês e crianças de até 9 anos, em 2024, por conta da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

O Estado também registra, segundo nota enviada pela pasta à Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (22), um total de 1.675 casos da síndrome neste ano, no período considerado até o fim da Semana Epidemiológica nº 20, encerrada no último sábado (18).

Pernambuco decretou, em abril, situação de emergência por causa da superlotação de UTIs neonatais e pediátrica. A determinação se deu por conta do aumento de casos da síndrome, causada por vírus, e da falta de leitos.

O Estado atravessa a chamada sazonalidade da circulação dos vírus respiratórios. Segundo a SES-PE, esse período vai de março a agosto.

No mesmo período de 2023, Pernambuco havia registrado 48 mortes em decorrência da Srag, além de 2.030 casos.

Os dados mais recentes da SES-PE ainda indicam ainda que, até a tarde de terça-feira (21), 90 pacientes aguardavam por um leito em todo o Estado, sendo 68 para UTI pediátrica e 22 para UTI neonatal — todos com quadro de síndrome respiratória.

"A SES-PE ressalta que a Central de Regulação realiza acompanhamento constante do sistema informatizado das demandas por solicitação de leitos, o que permite que a lista de espera oscile mediante a necessidade", informou a gestão estadual.

Na última segunda-feira (20), a Secretaria Estadual de Saúde abriu 10 leitos de UTI pediátrica para atender pacientes infantis, no Hospital Memorial de Goiana (HMG), no município de Goiana, na Mata Norte pernambucana.

Essas novas vagas se somam a outras 10 abertas no começo do mês de maio, no Hospital Ermírio Coutinho (HEC), em Nazaré da Mata, também na Mata Norte. Ao todo, o Estado abriu 168 leitos este ano — as vagas incluem UTI, UTI neonatal e enfermarias.

No ano passado, para acolher a demanda deste mesmo período, a SES-PE abriu 135 leitos com o mesmo perfil. "Todos continuam dando suporte à saúde dos pernambucanos", garantiu a pasta.

Plano de contingência

A SES-PE destaca também que lançou, em fevereiro deste ano, o Plano de Contingência das Doenças Respiratórias Sazonais na Infância, documento que serve de diretriz para os serviços da rede.

Outras medidas tomadas pelo Governo do Estado foram:

- A efetivação, desde 15 de abril, do serviço de Teleinterconsulta Pediátrica, serviço com pediatras 24h por dia, que atendem profissionais na linha de frente da assistência, orientando e encaminhando cuidados propícios no período da sazonalidade;

- a convocação de todos os médicos das seleções simplificadas – Portaria Conjunta SAD/SES Nº 16 de 2 de fevereiro e Portaria Conjunta SAD/SES nº 16 de 28 de março;

- preparação das Unidades de Pronto Atendimento para este período de sazonalidade;

- e a publicação, em 26 de abril, do decreto de emergência em saúde pública, em decorrência do aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. "O decreto estadual é válido por 90 dias e autoriza, de forma célere, a adoção de todas as medidas administrativas necessárias ao atendimento da situação emergencial", explicou a SES-PE.

Veja também

clima Defesa Civil alerta para volumes altos de chuva no Rio Grande do Sul