Segurança Pernambuco registra 109 municípios com redução no número de mortes violentas intencionais em abril As informações são do Governo do Estado de Pernambuco

Pernambuco registrou, no mês de abril, uma redução no número de mortes violentas intencionais (MVI) em 109 municípios. O número é o menor em 11 anos, de acordo com o monitoramento do comitê estratégico de segurança do Estado. A coleta de dados mostra que abril de 2024 teve 99 registros de MVI, melhor resultado desde 2013, quando ocorreram 96 registros.

"Estamos acompanhando semanalmente as ações do Juntos pela Segurança. Reunimos representantes de diferentes poderes para que possam participar do monitoramento que o Governo de Pernambuco tem feito dos dados da segurança pública", destacou Raquel Lyra.

A Diretoria Integrada do Interior 1, onde os dados apontam redução dos índices de MVI, compreende municípios do Agreste, como Caruaru, Belo Jardim, Limoeiro, Santa Cruz do Capibaribe e Garanhuns, e também da Zona da Mata, a exemplo de Goiana, Vitória de Santo Antão, Palmares e Nazaré da Mata.

"Na reunião de hoje tratamos sobre ações integradas a serem realizadas no interior do Estado, levando os números de criminalidade para uma maior compreensão daqueles que atuam com o processo criminal, como os juízes, promotores e defensores", comentou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Além de integrantes do Governo do Estado, o monitoramento reuniu representantes dos poderes Legislativo e Judiciário.

"Tivemos uma reunião extremamente significativa. É fundamental o comando da governadora Raquel Lyra na perspectiva de reduzir a violência no Estado. É preciso investir em políticas públicas que possam melhorar a saúde, a educação, o saneamento, a cultura, o esporte e o lazer, para que a gente possa diminuir a criminalidade", afirmou o deputado estadual João Paulo.

Também participaram da reunião secretários; os deputados estaduais João Paulo e Joel da Harpa; Marcos Carvalho, procurador-geral de justiça; Henrique Seixas, defensor público geral; Mauro Alencar, representante do TJPE; Luciano Alves, comandante-geral do Corpo de Bombeiros; Renato Rocha, delegado-geral da Polícia Civil; e Ivanildo Torres, comandante geral da Polícia Militar.

