Pernambuco registra 1.722 casos e 11 mortes por Covid-19 nos primeiros dias de fevereiro

Pernambuco registrou um total de 1.722 casos e 11 mortes por Covid-19 entre 1º e 7 de fevereiro, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Os dois índices apresentam redução em relação à semana anterior, de 25 a 31 de janeiro, quando o Estado notificou 4.041 infecções e 17 óbitos - as quedas foram de 57,4% e 35,3%, respectivamente.

Desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, Pernambuco totaliza 1.148.831 casos e 22.659 mortes. Nessa terça-feira (7), foram notificadas 236 infecções e três novos óbitos.

Das três mortes confirmadas neste novo boletim diário, uma ocorreu em outubro de 2022, a segunda em 9 de dezembro e a terceira, no último sábado (4).

Na semana passada, em meio à mudança na forma de divulgação dos dados oficiais da Covid-19 em Pernambuco, a Folha de Pernambuco trouxe um levantamento do total de casos e mortes pela doença em janeiro. Em todo o mês, o Estado contabilizou 23.524 casos de Covid-19 e 67 mortes.

Do início do governo Raquel Lyra (PSDB), em 1º de janeiro, a SES-PE deixou de enviar à imprensa os boletins diários, diminuindo a divulgação dos dados por parte dos veículos de comunicação locais. O material era encaminhado pela assessoria de comunicação da pasta e também era publicado nas redes sociais da secretaria.

A SES-PE voltou a divulgar os dados em seu perfil no Instagram, em publicação conjunta com a página do Governo do Estado após a publicação da Folha. No boletim, a pasta resumia o período de 25 a 31 de janeiro.

