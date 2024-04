A- A+

dengue Pernambuco registra 19.874 casos prováveis de dengue; 1.434 deles já foram confirmados, diz SES-PE Número de casos prováveis é 564% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior

Pernambuco contabiliza 19.874 casos prováveis de dengue. Do total, 1.434 já foram confirmados. Os demais estão sendo investigados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que notificou 31 casos graves e uma morte pela doença.

Os dados são do mais recente Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta quarta-feira (17), que contém números das semanas epidemiológicas de 1 a 15, que correspondem ao período de 31 de dezembro de 2023 a 13 de abril deste ano.

A incidência é de 219,4 casos prováveis por 100 mil habitantes. De acordo com o documento, o número de casos prováveis de dengue é 564% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 2.993 casos.

Segundo a SES-PE, até o momento, 12 óbitos suspeitos foram analisados e já descartados. Outras 23 mortes foram notificadas para arboviroses e seguem em investigação.

O levantamento aponta que a maior incidência dos casos prováveis de dengue foi notificada em mulheres da faixa etária de 20 a 29 anos.

Nesta nova publicação, 71 municípios configuram baixa incidência para casos de dengue, 64 cidades no estágio de média incidência. Em alta incidência aparecem 48 localidades.

Com relação às Gerências Regionais de Saúde (Geres) do Estado, o boletim mostra que o cenário de notificações permanece com quatro regionais em alta incidência (VII, VIII, X e XII), sete regionais em média incidência (I, II, III, IV, V, VI e IX), e a XI Geres em baixa incidência.

Chikungunya e Zika

O Informe Epidemiológico de Arboviroses também traz 3.439 casos prováveis de Chikungunya, sendo 282 deles já confirmados. A incidência é de 38 casos por 100 mil habitantes.

Além disso, o documento também aponta que Pernambuco investiga 354 casos prováveis de Zika, sendo 52 deles em mulheres grávidas. Nenhum caso foi confirmado até o momento.



Vacinação

Em Pernambuco, que recebeu 72.020 doses, a vacinação contra a dengue começou na última semana, em 20 cidades beneficiadas pelo Ministério da Saúde. São elas:

Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno, Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Pombos e Fernando de Noronha.

