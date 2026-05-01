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Chuvas Pernambuco registra 422 pessoas desabrigadas por conta das chuvas Outras 1.068 pessoas estão desalojadas

As fortes chuvas que atingem Pernambuco nesta sexta-feira (1°) já deixaram 422 pessoas desabrigadas no Estado. O município com mais pessoas sob cuidados de alojamentos públicos é Goiana, na Zona da Mata Norte do Estado, com 146 pessoas desabrigadas.

Além de quem perdeu sua casa, Pernambuco registra 1.068 desalojados. As pessoas desalojadas são as que saíram de casa por risco ou dano, mas têm para onde ir (casa de parentes ou amigos), não dependendo do poder público para alojamento.

De acordo com o levantamento da Defesa Civil de Pernambuco, o estado registra um total de 422 pessoas desabrigadas e 1.068 pessoas desalojadas.

O Estado também divulgou a quantidade de pessoas feridas, que chegou a 5, e a quantidade de mortes, que chegou a 4.

Confira os municípios mais afetados:

Goiana:146 pessoas desabrigadas (47 famílias) e 994 pessoas desalojadas (371 famílias).

Olinda:170 pessoas desabrigadas, 5 pessoas feridas e 2 óbitos.

Timbaúba:34 pessoas desabrigadas (8 famílias) e 52 pessoas desalojadas (17 famílias).

Igarassu:27 pessoas desabrigadas (9 famílias) e 7 famílias desalojadas.

Paulista:32 pessoas desabrigadas e 11 pessoas desalojadas.

Camaragibe:4 pessoas desabrigadas (1 família) e 11 pessoas desalojadas (6 famílias).

Limoeiro:9 pessoas desabrigadas (3 famílias).

Recife:Registra 2 óbitos.

A Defesa Civil de Pernambuco continua monitorando a situação e prestando assistência às vítimas, com foco na ajuda humanitária e na gestão de riscos e desastres.

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