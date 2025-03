Pernambuco registra 4.744 casos notificados de dengue e investiga 11 mortes por arboviroses

Pernambuco divulgou, nesta quarta-feira (12), um levantamento de 4.744 casos notificados de dengue no Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº10.

O documento contabiliza dados referentes às semanas epidemiológicas de 29 de dezembro de 2024 a 8 de março de 2025.

O levantamento revela uma diminuição de 72% de diminuição em comparação ao mesmo período do ano anterior no Estado.

Dos 659 casos confirmados, sete foram considerados graves, e 11 óbitos foram registrados em investigação para arboviroses.

O boletim desta semana mostrou que 127 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 3 localidades apresentam incidência média e cinco apresentam alta incidência.

“A SES-PE reforça que houve uma atualização na metodologia, que substituiu a análise comparativa dos casos prováveis pelas notificações, para evidenciar a diferença entre os anos. O desempenho do número de casos prováveis é influenciado por contextos distintos nas semanas analisadas. Esses casos são compostos pelos confirmados, além dos ainda não investigados, excluindo-se os descartados. Em 2025, o número de casos descartados é ainda muito pequeno, já que o período de investigação é de, no máximo, 90 dias. Em contrapartida, o mesmo período de 2024 teve as investigações concluídas, com um grande volume de casos descartados”, destacou a SES-PE.