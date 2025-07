A- A+

boletim epidemiológico Pernambuco registra 5ª morte por dengue no ano e diminuição de 62,7% em notificações pela doença Vítima fatal por dengue é um idoso de 74 anos, que residia na cidade de Ouricuri

Pernambuco registrou a quinta morte no ano por dengue e diminuição de 62,7% em notificações pela doença. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), no mais recente boletim epidemiológico de arboviroses, emitido nessa quarta-feira (30).

A vítima fatal por dengue é um idoso de 74 anos, que residia na cidade de Ouricuri, no Sertão do estado. Segundo a pasta, ele apresentava comorbidades, como diabetes, hipertensão e doença renal crônica, e morreu em 27 de maio.

O óbito pela doença só foi divulgado nessa quarta. A SES-PE informou que, no período de 29 de dezembro de 2024 a 26 de julho de 2025, foram notificados 25.591 casos de dengue em Pernambuco.

O acumulado representa diminuição de 62,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Do total de notificações, 5.902 casos foram confirmados, sendo 114 deles graves, e 12.129, descartados, de acordo com dados da SES-PE.

Ainda segundo os dados, há 29 óbitos em investigação para arboviroses. "O boletim desta semana revela que 116 municípios pernambucanos têm baixa incidência de casos de dengue, 45 localidades apresentam incidência média e 16 apresentam alta incidência", apontou a pasta de Saúde.

Outras arboviroses

No balanço epidemiológico também foram notificados 4.079 casos de chikungunya, sendo 595 confirmados e 2.305 descartados, e redução de 68,1% em notificações na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já para Zika, foram notificados 811 casos, sendo 691 deles descartados, 120 prováveis - 25 em gestantes -, e nenhum confirmado até o momento.

Pernambuco registra, ainda, 183 casos de febre do oropouche desde maio de 2024, com sete casos confirmados em 2025. A SES-PE informou que o vírus já foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:

Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba.

Veja também