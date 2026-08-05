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saúde Pernambuco registra alta de 38,5% em casos notificados de dengue na comparação ao período anterior Dados são referentes às semanas epidemiológicas de 4 de janeiro a 1º de agosto de 2026

Pernambuco registra 38.798 casos notificados de dengue, segundo Boletim Epidemiológico de Arboviroses Nº 30, divulgado nesta quarta-feira (5) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Os dados são referentes às semanas epidemiológicas de 4 de janeiro a 1º de agosto de 2026, e representam aumento de 38,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando chegou a 28.013 casos notificados.

Segundo a SES, do total de casos notificados no mais recente balanço, 8.981 foram confirmados, sendo 592 deles graves, e 19.067, descartados. Os demais seguem sob investigação.

Além disso, 87 municípios pernambucanos apresentaram baixa incidência de casos de dengue, 49 localidades média incidência e 42, alta incidência.

O levantamento também aponta duas mortes confirmadas para arboviroses, 18 óbitos em investigação e outros 20 descartados.

Chikungunya

O Boletim Epidemiológico também traz dados sobre Chikungunya. Foram notificados 5.368 casos da doença no período, um aumento de 18,7% na comparação com o período anterior. Do total, 280 foram confirmados, outros 2.735, descartados, e os demais seguem em investigação.

Zika

Para Zika, houve 967 casos notificados, sem confirmações. Do total, 840 foram descartados e 127 estão entre os casos prováveis - 14 deles em gestantes.

Os dados mostram redução de 1,6% no número de notificações na comparação com o mesmo período do ano anterior.

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