A- A+

Arboviroses Pernambuco registra aumento de 37,7% em notificações de casos de dengue e 19,8% em chikungunya Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) nesta quarta-feira (9)

Pernambuco registrou um aumento de 37,7% em casos notificados de dengue e 19,8% em casos notificados de chikungunya entre janeiro e setembro de 2026 em comparação ao mesmo período no ano passado.

Segundo os dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) nesta quarta-feira (9), até o momento, foram notificados 46.225 casos de dengue no estado, incluindo 668 casos graves.

Entre os casos notificados, 22.732 estão em investigação e outros 23.493 foram descartados. Até o momento, 11.241 casos da doença foram confirmados.

O levantamento ainda aponta que três óbitos foram confirmados para arboviroses, enquanto outros 22 ainda estão em investigação e 25 óbitos foram descartados.

Apesar do crescimento nas notificações, o boletim revela que 83 municípios pernambucanos possuem baixa incidência de casos de dengue, enquanto 56 locais apresentam incidência média e 40 apresentam alta incidência.

Chikungunya

Em casos de chikungunya, o estado já notificou 6.464 casos, representando um crescimento de 19,8% em relação ao mesmo período em 2025.

Entre os casos notificados, 356 foram confirmados, 2.278 ainda estão em investigação e ouutros 4.186 já foram descartados.

Pernambuco não registrou casos de morte pela arbovirose.

Dados

Mulheres entre 15 a 29 anos e homens entre 5 a 14 anos são os que mais sofrem com a dengue.

Os mais afetados pela doença em Pernambuco são a população parda, com 64,3% dos casos, seguido dos brancos, com 13,9%. Negros, indígenas e amarelos apresentam menos de 3%.

Em relação a chikungunya, as pessoas mais afetadas são homens entre 0 e 4 anos e mulhers entre 15 e 29 anos.

Assim como em casos de dengue, os mais afetados são a população parda, com 72,2%, seguindo de brancos, com 12,6%, e pretos, com 4%. Amarelos e indígenas apresentam menos de 2% de incidência.

Zika

Já as notificações de casos de Zika diminuíram 2,9%. De acordo com o boletim, 1.209 casos foram notificados e nenhum caso foi confirmado.

No momento, 108 casos estão em investigação, sendo 14 casos prováveis em gestantes.

Sintomas e grupos de risco

De acordo com a secretaria, os sintomas das arboviroses consistem em febre, forte dor de cabeça e atrás dos olhos, dores no corpo ou nas articulações, e manchas vermelhas na pele.

A forma mais grave da dengue inclui dor abdominal intensa, vômitos e sangramentos de mucosas.

Nas crianças, a infecção pode ser assintomática, se apresentar como uma síndrome febril aguda ou apresentar sintomas inespecíficos.

Em relação às gestantes, os riscos estão relacionados ao aumento de sangramentos de origem obstetrícia e alterações fisiológicas da gravidez, que podem interferir nas manifestações clínicas da doença.

Os idosos com mais de 65 anos correm mais riscos de serem hospitalizados e de desenvolverem formas graves da doença.

Veja também