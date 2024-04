A- A+

Arboviroses Pernambuco registra aumento de casos de dengue nos primeiros quatro meses do ano Apesar de aumento nos casos prováveis, momento é considerado de estabilidade

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou, nesta quarta-feira (24/04), o Boletim Epidemiológico das Arboviroses Nº 16, que compreende os dados das semanas epidemiológicas de 31/12/2023 a 20/04/2024. O novo levantamento mostra um aumento de 13% no número de casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados) em relação à semana anterior, demonstrando, apesar do aumento, um momento de estabilidade nos casos.

O número de casos prováveis de dengue, atualmente, é de 22.459, o que representa um valor de 593,2% superior ao mesmo período de 2023. Até o momento, 1.921 casos de dengue foram confirmados em Pernambuco, sendo 35 casos graves e dois óbitos confirmados – o segundo óbito confirmado ocorreu em 17 de fevereiro (detalhes do perfil mais abaixo).

De acordo com o monitoramento epidemiológico, 12 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 30 estão em investigação. A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Depois disso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito em que diversos profissionais avaliam a causa da morte.

No boletim desta semana, os dados da SES-PE mostram que 66 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 59 localidades apresentam incidência média e 58 municípios aparecem com alta incidência de casos.

O Boletim nº 16 também mostra o cenário de notificações nas Gerências Regionais de Saúde (Geres). Cinco regionais estão em alta incidência (V, VII, VIII, X e XII), seis regionais de saúde encontram-se em média incidência (I, II, III, IV, VI e IX), e a XI Geres continua em baixa incidência.

OUTRAS ARBOVIROSES – O boletim 16 mostra que a Chikungunya apresenta 3.546 casos prováveis, tendo incidência de 39,1 casos por 100 mil habitantes e, até o momento, 328 casos confirmados. Já a Zika, que não apresenta circulação há alguns anos no Estado, possui, atualmente, 414 casos prováveis, sem nenhuma confirmação.

PERFIL DO SEGUNDO ÓBITO DE DENGUE

- Mulher, de 47 anos de idade, residente em Moreilândia;

- Município da ocorrência do óbito: Recife;

- Comorbidades: Hipertensão;

- Sintomas: febre alta, cefaleia, mialgia, náuseas, dor em panturrilha, icterícia e dor abdominal leve.

Veja também

Sociedade Brasileira de Pediatria Quedas levaram mais de 33 mil crianças ao SUS em 2023