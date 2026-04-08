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Chuvas Pernambuco registra aumento de número de raios de quase 300% em 2026 A Neoenergia contabilizou 124.109 descargas atmosféricas entre janeiro e março

Nos primeiros meses de 2026, a Neoenergia Pernambuco e o Climatempo identificaram um aumento no número de raios no estado.

Segundo os dados, foram contabilizadas 124.109 descargas atmosféricas entre os meses de janeiro e março, representando um aumento de quase 300% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 43.688 raios. O aumento acumulado é de 284%.

Com o crescimento do número, a rede elétrica está pressionada e, consequentemente, provocando ocorrências em diversas regiões de Pernambuco.

Além disso, a combinação de calor intenso e chuvas concentradas cria um ambiente favorável para o aumento de descargas elétricas, que também impactam diretamente a rede de distribuição da Neoenergia Pernambuco.

O interior do estado recebeu boa parte da incidência de raios neste ano, com destaque para as cidades do Sertão pernambucano. Ouricuri, foi o município mais afetado, com 6.180 raios registrados.

Araripina aparece em seguida, com 5.457. Logo depois, Serra Talhada, com 5.367 descargas neste ano. Floresta, Santa Maria da Boa Vista, Afrânio, Petrolina e Caruaru completam a lista.

Porém, o crescimento não está restrito ao interior. Na madrugada dessa terça-feira (7), um raio atingiu uma linha de transmissão da Neoenergia, no Recife, provocando a interrupção do fornecimento de energia e afetando milhares de famílias na capital pernambucana, principalmente nos bairros de Tejipió e do Ibura.

A rede precisou ser reconstruída, e o fornecimento de energia foi restabelecido no final da manhã.

“Os raios são uma das principais causas de desligamentos no período chuvoso. Estamos falando de descargas com alto poder destrutivo, que podem danificar equipamentos, linhas e subestações instantaneamente. O caso registrado no Recife mostra como esses eventos são imprevisíveis e exigem sistemas robustos e equipes treinadas para agir com segurança”, explica o superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco, André Santos.

Crescimento mensal

O mês de janeiro teve uma queda em relação ao anterior, saindo de 32.161 para 10.508. No entanto, o cenário começou a mudar em fevereiro, quando as descargas saíram de 3.107 para 76.113, um aumento de 2.450%.

Em março, o número também cresceu, passando de 6.395 para 35.462 raios, uma alta de 555%.

Atenção redobrada

Com o aumento das descargas atmosféricas, a Neoenergia Pernambuco informa que a atenção foi redobrada, assim como as ações de monitoramento, manutenção preventiva e respostas rápidas às ocorrências foram intensificadas.

O superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco afirma que o planejamento da operação leva em conta exatamente esse tipo de cenário.

“A rede é projetada com sistemas de proteção, mas eventos extremos como esse exigem esforço permanente. Trabalhamos com monitoramento em tempo real, protocolos de segurança rigorosos e equipes preparadas para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível”, conta.

Ainda segundo Santos, a Neoenergia possui um protocolo com etapas em que as situações são avaliadas a cada momento e o número de equipes é ampliado quando necessário.

Enquanto o clima segue imprevisível, a Neoenergia Pernambuco reforça o alerta para que a população evite contato com fios caídos, mantenha distância de estruturas elétricas durante tempestades e acione imediatamente os canais oficiais em caso de ocorrências, sendo eles o teleatendimento (116), o Whatsapp (813217690) e o aplicativo Neoenergia SA.



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