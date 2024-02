Pernambuco registra aumento no número de acidentes nas BRs durante o Carnaval 2024

A- A+

A Operação Carnaval 2024, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou um aumento no número de acidentes de trânsito nas BRs de Pernambuco.

Realizada entre os dias 9 a 14 de fevereiro, a operação contabilizou 57 sinistros de trânsito, com 50 feridos e duas mortes. No ano passado, a PRF registrou 50 acidentes, com 55 feridos e duas mortes entre os dias 17 a 22 de fevereiro - período do Carnaval de 2023.

Uma das mortes deste ano ocorreu na BR 424, em Garanhuns, no Agreste, após um homem ser atropelado por um veículo não identificado. A outra fatalidade foi registrada na BR 232, em Gravatá, também no Agreste, quando uma passageira de uma moto faleceu após ser atingida por outro veículo não identificado. O condutor da motoneta ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade de saúde da região.

Fiscalização

Segundo a PRF, foram fiscalizados 3.436 veículos e 4.067 pessoas durante os seis dias da operação. Ao todo, foram emitidas 2.738 autuações.

Entre as infrações, 448 foram por ultrapassagem indevidas; 110, pelo não uso do cinto de segurança; 76, pela falta do capacete; e 50, por alcoolemia.



Além disso, foram emitidos 40 autos pelo desrespeito à Lei do Descanso do motorista; 33, pela ausência do dispositivo de retenção para crianças (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação) e 12 por manusear celular na direção.

A PRF também registrou 224,8 toneladas de excesso de peso em veículos de carga.

A criminalidade também foi outra preocupação da operação. Ao todo, as ações de combate contribuíram para apreender três armas de fogo e recuperar quatro veículos roubados ou com queixa de apropriação indébita. No total, 15 pessoas foram detidas por diversos crimes, como porte ilegal de arma, receptação, estupro e por crimes ambientais.

Durante o feriado, a PRF também realizou abordagens educativas. No total, 747 condutores e passageiros, receberam orientações sobre condutas que preservam vidas no trânsito. Durante a operação, também foram prestados 95 auxílios a motoristas que tiveram problemas com o veículo, foram retirados 127 animais de grande porte das rodovias e realizados dois resgates aeromédicos pelo Núcleo de Operações Aéreas da PRF e Samu Metropolitano Recife.

A fiscalização ainda resultou no recolhimento de 190 veículos irregulares e 203 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

