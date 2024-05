Sobe para três o número de óbitos por dengue em Pernambuco; veja dados da doença no Estado

A- A+

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou, nesta quarta-feira (8), o Boletim Epidemiológico das Arboviroses Nº 18, que abrange os dados das semanas epidemiológicas de 31/12/2023 a 04/05/2024. Segundo a SES, o número de óbitos por dengue subiu para três.

O Estado registra ainda 24.978 casos prováveis da doença (casos em investigação + casos confirmados).

A morte, registrada no dia 15 de abril, foi de um menino, de 10 anos, morador do município de Tabira, no Sertão do Pajeú. Ele faleceu em um hospital de Serra Talhada. O menor não possuía comorbidades, mas despertou sintomas, como febre, dor articular, cefaléia, dor retro-ocular, mialgia, náuseas, prostração, sonolência, vômitos com sangue, hipotermia, prurido, dor abdominal, equimose, dor de garganta, coriza, petéquias, dispneia e paresia.

“Mesmo com aumento no quantitativo, confirmamos uma tendência de queda na inserção de novos casos. Isso indica, que nas próximas semanas, provavelmente, entremos no fim da sazonalidade de arboviroses no Estado de Pernambuco”, ressalta o diretor geral de Vigilância Ambiental, Eduardo Bezerra.

O número de casos prováveis de dengue, atualmente, representa um aumento de 586,4% em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, 2.749 casos de dengue foram confirmados, em Pernambuco, sendo 47 casos graves.

De acordo com o monitoramento epidemiológico, 17 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 28 estão em investigação. A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte.

No boletim desta semana, os dados apontam que 63 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 64 localidades apresentam incidência média e 57 municípios aparecem com alta incidência de casos.

O Boletim 18 também mostra o cenário de notificações nas Gerências Regionais de Saúde (Geres). Cinco regionais estão em alta incidência (V, VII, VIII, X e XII), e sete regionais de saúde encontram-se em média incidência (I, II, III, IV, VI, IX, XI).

Outras arboviroses

O boletim 18 traz, ainda, dados sobre Chikungunya e Zika. Foram notificados 3.661 casos prováveis de Chikungunya, com 410 casos confirmados. Já a Zika, que não circulava no estado há alguns anos, voltou a ser notificada, com 470 casos prováveis, mas sem nenhuma confirmação até o momento.

Veja também

ESTUDO Uma colher de azeite por dia pode reduzir o risco de morte relacionada à demência em 28%