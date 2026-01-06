Pernambuco registra em 2025 a menor taxa de mortes violentas da série histórica

A- A+

Entre janeiro e dezembro de 2025, Pernambuco registrou a menor taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) por 100 mil habitantes da série histórica, iniciada em 2004.



O índice foi de 32,7, o que representa uma redução de 9,5% nas mortes violentas em relação a 2024. Segundo o governo do estado, foram 330 vidas preservadas ao longo de 2025.



“Garantir segurança para a população e promover a paz social são compromissos permanentes do nosso governo. Os dados mostram que os investimentos e as ações do Programa Juntos pela Segurança estão gerando resultados concretos. Estamos investindo R$ 2,3 bilhões em inteligência, tecnologia, reforço do efetivo e integração das forças de segurança, porque preservar vidas e assegurar tranquilidade aos pernambucanos é a nossa maior prioridade”, afirmou a governadora Raquel Lyra.



De acordo com o governo, o maior número de mortes violentas por 100 mil habitantes em Pernambuco foi registrado em 2017, quando a taxa chegou a 57,1. Até então, o menor índice havia sido observado em 2013, com 34,1 mortes violentas por 100 mil habitantes.



“Esse resultado mostra a eficácia das ações integradas de policiamento, inteligência, tecnologia e políticas públicas transversais estabelecidas no Programa Juntos pela Segurança. Vamos continuar seguindo firmes na nossa principal missão, que é garantir a ordem social, sobretudo preservando vidas”, pontuou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.



Ações

O governo apontou o combate à circulação de armas de fogo irregulares e ao crime organizado como as principais ações das operativas da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) na garantia dos resultados na redução da violência letal.



Desde o início de 2023, as forças de segurança apreenderam 18.342 armas de fogo em todo o território pernambucano, retirando armamentos de circulação e prevenindo crimes graves.



Também foram destacadas operações especiais de caráter interestadual, como a Divisa Integrada, realizada em parceria com os estados do Ceará, Paraíba e Piauí; a operação Vale do São Francisco Seguro, com a Bahia; e a Nordeste Integrado, que envolveu ações conjuntas nas divisas de oito estados nordestinos.



Contratações

Por fim, o governo ressaltou que sete mil novos profissionais estão previstos para reforçar os quadros das operativas da SDS até dezembro de 2026. Até o momento, 3.183 já foram formados e mais de 3.400 estão em formação.

