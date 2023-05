A- A+

VIOLÊNCIA Pernambuco registra, em abril, aumento no número de mortes com relação ao mês de março No total, foram computadas 322 homicídios, com uma média de mais de 10 pessoas mortas por dia

De acordo com um balanço feito pela Secretaria de Defesa Social - SDS, foram registradas 322 mortes em Pernambuco no mês de abril. O número equivale a um aumento de 4,88% com relação ao mês de março, que registrou 307 homicídios.

O resultado deste mês, inclusive, é o pior de 2023 até aqui. Em janeiro foram registradas 289 mortes, seguido por fevereiro, com 312, e, como mencionado, março, com 307. A média diária do mês de abril também é alarmante: 10,7 mortes violentas por dia em todo o Estado.

Conforme classifica a SDS, mortes violentas se tratam de crimes de homicídios, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais.

