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Segurança Pernambuco registra em agosto os menores números de MVIs e CVPs das séries históricas Ao todo, foram contabilizadas 212 Mortes Violentas Intencionais e 1.241 Crimes Violentos contra o Patrimônio

De acordo com dados preliminares, consolidados pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) da Secretaria de Defesa Social (SDS), Pernambuco encerrou o mês de agosto com os menores números de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) e de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) registrados nas respectivas séries históricas, iniciadas em 2004 e 2011.

No mês, foram contabilizadas 212 MVIs e 1.241 ocorrências de CVPs. O mesmo cenário é observado no acumulado de janeiro a agosto de 2026, período em que foram registradas 1.853 MVIs e 12.199 ocorrências de CVPs, os menores quantitativos para os oito primeiros meses do ano nas respectivas séries históricas.

“Agosto é o quinto mês de 2026 com registro inferior a 230 Mortes Violentas Intencionais. Os dados são acompanhados de forma contínua pelas forças de segurança pública e orientam as ações de prevenção e repressão à criminalidade no Estado”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Na comparação com agosto de 2025, as Mortes Violentas Intencionais apresentaram redução de 18,1%, passando de 259 para 212 casos em agosto de 2026, uma diferença de 47 ocorrências. No acumulado de janeiro a agosto, foram registrados 1.853 casos em 2026, ante 2.127 no mesmo período de 2025, o que corresponde a uma redução de 12,9% e a 274 ocorrências a menos.

Nos Crimes Violentos contra o Patrimônio, a redução em agosto foi de 44% na comparação com o mesmo mês de 2025. O número de ocorrências passou de 2.214 para 1.241, uma diferença de 973 casos. De janeiro a agosto, foram registrados 12.199 casos em 2026, ante 20.937 no mesmo período de 2025, uma redução de 42%, com 8.738 ocorrências a menos.

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