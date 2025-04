Pernambuco registra estabilidade em roubos de celulares entre 2022 e 2023, segundo Anuário

A- A+

Apontado como a porta de entrada para o crime, os roubos e furtos de celulares no Brasil vêm se tornado uma preocupação cada vez maior para o Governo Federal.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 divulgou os dados relacionados a essas práticas ilegais no país. O documento constatou que o país teve uma queda de 10,1% no número de furtos em 2023, em comparação a 2022. Foram registrados 442,9 mil ocorrências em 2023 contra 492,9 mil em 2022.

Em relação aos dados sobre os roubos, o país manteve estabilidade: 490 mil em 2022 e 494 mil em 2023.

Em Pernambuco, o estado seguiu essa tendência e apresentou uma redução de 0,1% no número de roubos durante os anos analisados.

No caso dos furtos, houve um aumento de 43,5% com 185,1 registros a cada 100 mil habitantes em 2022 e 265,6 em 2023.

No ranking de maiores taxas de roubo e furto de celulares divulgadas pelo Anuário, algumas cidades do estado figuraram na lista. Ela apresenta municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes.

Olinda aparece na oitava posição com uma taxa de 1.423,8 registros a cada 100 mil habitantes. Já a capital, Recife, está duas posições abaixo, em décimo lugar com uma taxa de 1292,7. No Agreste, Caruaru é a 35, com a taxa de 898,9.

Para combater essas práticas criminosas, o Governo Federal vai ampliar o Programa Celular Seguro. Com o intuito de enfraquecer o mercado ilegal e recuperar mais aparelhos, mensagens automáticas serão enviadas pelo WhatsApp a celulares cadastrados como roubados, furtados ou perdidos.

"O foco está em quem lucra com o crime, não no cidadão comum que comprou sem saber. O objetivo é restituir o aparelho à vítima e coibir o mercado criminoso que financia outras atividades ilegais", disse o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto.

Como funciona o novo sistema de alertas:

Sempre que um chip novo for inserido em um celular cadastrado como roubado, furtado ou perdido no sistema, o aparelho recebe mensagem de alerta via WhatsApp dos números verificados do MJSP: (61) 2025-3000 ou (61) 2025-3003.

A pessoa que estiver com o celular será orientada a:

Acessar a página do Celular Seguro

Comparecer a uma delegacia de polícia, com a nota fiscal ou documento que comprove que é o proprietário legal do aparelho

Caso não consiga comprovar a origem, deverá devolver o aparelho

Antes de comprar, consulte a situação

Quem pretende comprar um celular de segunda mão deve, obrigatoriamente, consultar a situação do aparelho. A verificação pode ser feita de forma rápida e gratuita:

No app Celular Seguro, pela opção "Celulares com Restrição", no site ou pelo site da Anatel:

Basta digitar o número do IMEI (encontrado ao digitar *#06# no teclado do celular) e verificar se há restrição. Isso evita que o comprador se torne, sem saber, parte da cadeia do crime.

Outras dicas para o cidadão:

Evite comprar celulares em locais sem nota fiscal ou garantia

Prefira lojas ou vendedores com reputação reconhecida

Guarde sempre a nota fiscal do aparelho: ela é a prova de propriedade

Cadastre o celular no Modo Recuperação assim que notar roubo ou furto



