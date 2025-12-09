A- A+

Segurança Pernambuco registra maior redução dos últimos 15 anos em crimes contra o patrimônio Estado registra queda nos números pelo quarto mês consecutivo

Pernambuco registrou, em novembro, os menores índices de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs). A retração foi de 28,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), os CVPs caíram de de 3.687 para 2.650, completando quatro meses seguidos com redução nos números desta natureza.

Entre janeiro e novembro deste ano, foram registradas 37.272 ocorrências, contra 41.507 casos no mesmo período em 2024. Uma queda de 10,2% nos crimes patrimoniais se somados números de todo o Estado. As diminuições também são observadas nos principais indicadores de CVPs, como roubo a coletivos, de cargas e celulares subtraídos.

“Os números de novembro confirmam que Pernambuco vive um novo momento na segurança pública. Temos o quarto mês consecutivo com os menores índices de roubos de toda a série histórica, resultado direto do planejamento, do trabalho integrado e da dedicação diária das nossas forças policiais”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Ainda segundo a SDS, os roubos a coletivos tiveram redução significativa em novembro, com 65,4% menos registros que novembro de 2024. Os celulares furtados, em novembro de 2025, tiveram uma redução de 28,3% e de 15% no acumulado do ano.

Os roubos de carga também apresentaram queda em novembro, com 16,7% menos registros que em novembro de 2024 e com -9,8% no comparativo do acumulado de janeiro a novembro de 2025/2024.

Nos primeiros 11 meses deste ano, as forças policiais apreenderam 5.727 armas de fogo e conduziram por flagrante delito 28.849 pessoas. Dentre as conduções, 597 foram por mortes violentas intencionais, 1.409 por roubos patrimoniais, 7.097 por violência doméstica e 6.049 por tráfico de entorpecentes.

Mortes violentas

Em relação aos crimes contra a vida, Pernambuco registrou 246 homicídios no mês de novembro. No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o Estado apresenta uma redução de 10,2% nos homicídios.

Veja também