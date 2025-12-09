Ter, 09 de Dezembro

Segurança

Pernambuco registra maior redução dos últimos 15 anos em crimes contra o patrimônio

Estado registra queda nos números pelo quarto mês consecutivo

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco em área do Centro do RecifeViatura da Polícia Militar de Pernambuco em área do Centro do Recife - Foto: SDS-PE/Divulgação

Pernambuco registrou, em novembro, os menores índices de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs). A retração foi de 28,1% em relação ao mesmo período do ano passado. 

De acordo com dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), os CVPs caíram de de 3.687 para 2.650, completando quatro meses seguidos com redução nos números desta natureza. 

Entre janeiro e novembro deste ano, foram registradas 37.272 ocorrências, contra 41.507 casos no mesmo período em 2024. Uma queda de 10,2% nos crimes patrimoniais se somados números de todo o Estado. As diminuições também são observadas nos principais indicadores de CVPs, como roubo a coletivos, de cargas e celulares subtraídos.

“Os números de novembro confirmam que Pernambuco vive um novo momento na segurança pública. Temos o quarto mês consecutivo com os menores índices de roubos de toda a série histórica, resultado direto do planejamento, do trabalho integrado e da dedicação diária das nossas forças policiais”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Ainda segundo a SDS, os roubos a coletivos tiveram redução significativa em novembro, com 65,4% menos registros que novembro de 2024. Os celulares furtados, em novembro de 2025, tiveram uma redução de 28,3% e de 15% no acumulado do ano. 

Os roubos de carga também apresentaram queda em novembro, com 16,7% menos registros que em novembro de 2024 e com -9,8% no comparativo do acumulado de janeiro a novembro de 2025/2024.

Nos primeiros 11 meses deste ano, as forças policiais apreenderam 5.727 armas de fogo e conduziram por flagrante delito 28.849 pessoas. Dentre as conduções, 597 foram por mortes violentas intencionais, 1.409 por roubos patrimoniais, 7.097 por violência doméstica e 6.049 por tráfico de entorpecentes.

Mortes violentas

Em relação aos crimes contra a vida, Pernambuco registrou 246 homicídios no mês de novembro. No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o Estado apresenta uma redução de 10,2% nos homicídios.

